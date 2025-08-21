Bărbatul a ajuns la spital

Polițiștii și jandarmii au ajuns la fața locului în circa 6 minute. În apartament, aceștia au găsit trupul fără viață al femeii de 44 de ani, care a fost înjunghiată mortal. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a sărit de la balconul apartamentului situat la etajul 1, în momentul în care a văzut polițiștii.

„Imediat(aproximativ 6 minute), la fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată.

De asemenea, în locuință a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soțul femeii decedate, care la vederea polițiștilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol”, a transmis IPJ Dolj.

Pompierii ISU Dolj au intervenit pentru resuscitarea bărbatului. Acesta a fost dus ulterior la spital în stare gravă.

La fața locului a sosit și o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Dolj, condusă de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Violența domestică în România

În România, sunt abuzate anual mii de femei, iar acestea ajung să solicite ordine de protecție din partea autorităților. Potrivit unui studiu publicat de Eurostat în luna noiembrie 2024, România se află pe locul patru în clasamentul european la capitolul violență asupra femeilor în familie sau din partea partenerului.

Acasă nu este întotdeauna un loc sigur pentru multe dintre femei. Numai în 2024 au fost peste 130.000 de intervenții ale polițiștilor în cazuri de violență domestică.

Ce pot face victimele violenței domestice în România

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333.

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.