Dosarul „Țăndărei” a stârnit controverse în 2010, când anchetatorii au descoperit că zeci de copii de etnie romă din această localitate din Ialomița au fost duși să cerșească în Marea Britanie. Inculpații în acest caz au primit achitare în februarie pentru că faptele de care erau acuzați s-au prescris.

Astfel, o întreagă rețea de trafic de minori a scăpat de justiție.

„Case cu etaj, care bat la ochi, cu statui impunătoare și porți lustruite se aliniază pe străzile din Țăndărei, sudul României, în timp ce în cealaltă parte a orașului căruțe trase de cai se zgâlțâie pe drumuri pline de gropi. Proprietățile în stil Tony Soprano ar fi fost ridicate cu bani din ajutoarele sociale obținute în Marea Britanie și din traficul de minori pe străzile din orașe britanice, unde copiii erau forțați să cerșească sau să se prostitueze”, scrie The Telegraph.

În 2010, autoritățile române, în colaborare cu cele din Marea Britanie, au descins în locuințele a 26 presupuși traficanți de copii. Ulterior, suspecții au fost arestați, în așteptarea procesului. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit teancuri de bani, arme automate AK-47, precum și un scaun folosit pentru a tortura victimele care nu cooperau.

The Telegraph a mers pe urmele unuia dintre presupușii lideri ai rețelei care, scriu jurnaliștii britanici, „a provocat autoritățile europene să găsească dovezi prin care să dovedească faptul că el are legătură cu brutala industrie a traficului de persoane”.

„Noi nu am omorât niciun copil, nu am rănit niciun copil. În cazierul meu de la Poliție scrie că am furat copii și apoi i-am vândut ca să cerșească. Cine sunt acești copii? Nu știu cine sunt”, a spus presupusul lider al rețelei.