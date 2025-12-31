Soldatul de la o bază NATO circula cu dublul vitezei legale

Un profesor de liceu de 43 de ani și-a pierdut viața, iar fiica sa, 13 ani, se află în stare critică și „luptă pentru viața ei”, după ce mașina lor a fost lovită frontal de un Dodge Charger condus de un soldat american de la o bază NATO din Pápa.

Familia se întorcea de la o sesiune de patinaj, iar tragedia a fost cauzată de viteza excesivă a sportcarului.

Este un miracol că 3 membri ai familiei profesorului din Pápa au scăpat din coliziune cu zgârieturi minore.

Mașina condusă de profesor a fost lovită frontal de un Dodge Charger, care circula cu o viteză de aproximativ 160 km/h, de două ori peste limita legală.

Cazul „Teo Peter” în Ungaria. Profesor din Pápa, ucis de un soldat american care a intrat în mașina lui în mare viteză: „Fiica de 13 ani a dascălului luptă încă pentru viața ei”
Potrivit serviciului de ambulanță, scena a indicat clar că iresponsabilitatea soldatului american a cauzat accidentul mortal. Foto captură: TV2

A făcut accidentul când se afla în depășire

Martorii oculari au declarat că șoferul american al Dodge-ului a accelerat brusc pentru a depăși o altă mașină, o Honda sport, și a intrat pe contrasens.

„Nu a existat timp pentru ca vreunul dintre șoferi să frâneze sau să evite impactul”, a explicat Horváth Ákos, un specialist în tractări auto, care a fost chemat la locul accidentului.

Cazul „Teo Peter” în Ungaria. Profesor din Pápa, ucis de un soldat american care a intrat în mașina lui în mare viteză: „Fiica de 13 ani a dascălului luptă încă pentru viața ei”
Mașina lovită s-a făcut praf

Profesorul preda germana și era îndrăgit de elevii săi

Dodge Chargerul implicat în accident este un model sport de 370 CP, capabil să atingă viteze de până la 250 km/h. Acest tip de vehicul este folosit în SUA ca mașină de patrulare și urmărire.

Profesorul decedat, K. László, era un cadru didactic îndrăgit la un liceu din Pápa, unde preda limba germană. Elevii săi îl considerau unul dintre cei mai buni profesori, iar întreaga comunitate deplânge pierderea sa.

Familia sa, formată din trei copii și o soție care lucrează la Primăria Adásztevel, a fost grav afectată de tragedie. „Facem tot ce putem pentru a-i sprijini. Este o tragedie imposibil de descris”, a declarat Terelmes-Papp Judit, secretarul primăriei.

Reținut și predat autorităților SUA

Soldatul american a fost reținut de poliție și predat autorităților militare americane. Acesta fusese avertizat anterior de colegii săi cu privire la pasiunea excesivă pentru viteză.

Conform protocolului NATO, astfel de cazuri sunt investigate în colaborare cu autoritățile locale, însă soldatul va fi probabil judecat în SUA.

Cum a murit Teo Peter

Situația din Ungaria amintește de cazul „Teo Peter” din România. Pe 4 decembrie 2004, fostul basist de la Compact a încetat din viață într-un cumplit accident, pe Bulevardul Dacia din București. Avea doar 50 de ani.

La intersecția cu strada Polonă, taxiul în care se afla a fost spulberat de un autoturism Ford Expedition, condus de Christopher Van Goethem, un soldat american. Acesta nu a acordat prioritate taxiului, pe care l-a lovit în plin. Teo Peter a murit pe loc. Șoferul taximetrului a supravieţuit miraculos.

Conform informațiilor furnizate la acel moment de poliție, Van Goethem era sub influenţa băuturilor alcoolice și se afla în mașină cu amanta sa.

0,09 miligrame/litru alcool pur în aerul expirat a fost valoarea arătată de aparatele poliției.

La mai puțin de 24 de ore de la producerea accidentului mortal, oficialii ambasadei au emis un comunicat de presă în care au anunțat că oficialul a fost evacuat deja din România sub escorta unui ofițer de securitate, fiind dus direct într-o bază militară americană.

Soldatul american vinovat, mustrat și achitat

Christopher Van Goethem a fost judecat de Curtea Marţială din statul Virginia, care l-a achitat după 2 ani de acuzaţia de omor prin neglijenţă.

Militarul a fost găsit vinovat însă de declaraţii oficiale false în faţa anchetatorilor şi de obstrucţionarea justiţiei şi a primit doar o scrisoare de mustrare.


