Numărul cazurilor de COVID la copii, mai mare decât al celor de gripă

În ultimele două luni, Spitalul „Victor Gomoiu” din București a înregistrat mai multe cazuri de COVID-19 la copii decât de gripă, potrivit medicului infecționist Claudina Cobzariu. Situația este îngrijorătoare, mai ales că au fost afectați și nou-născuți.

Dr. Cobzariu a explicat că a întâlnit cazuri de COVID chiar și la bebelușii care aveau doar 20 de zile, potrivit News.ro.

„În aceste două luni am avut în jur de 70 de cazuri de COVID și mai puține de gripă. Au fost copilași sub un an, chiar copilași de 20 de zile care s-au prezentat pozitiv la testul de COVID”, a precizat medicul.

Care sunt simptomele de COVID la copii

În general, simptomele la copii sunt ușoare. Totuși, noua subvariantă a Omicronului, deși mai puțin agresivă, este foarte contagioasă. Dr. Cobzariu a observat apariția unor pete roșii pe corp, asociate cu simptome digestive și respiratorii. În cazuri rare, poate fi afectat și creierul copilului.

„Față de tulpinile anterioare, această nouă tulpină de COVID, o subvariantă a Omicronului, e mai puțin agresivă față de Omicron, dar foarte contagioasă.

Ce am putut observa din cazuistica recentă a fost prezența unor erupții cutanate sub forma unor pete roșii pe corp, care se pot asocia cu simptome la nivel digestiv, respirator, dar inclusiv creierașul copilului poate fi afectat”, a mai explicat medicul infecționist.

La începutul acestui an, România înregistra o explozie a numărului de cazuri de gripă și viroze respiratorii, iar 13 persoane au murit din pricina complicațiilor. Medicii se așteptau la un număr și mai mare odată cu reînceperea școlilor, după vacanță.

Ce este sindromul inflamator multisistemic, apărut după infecția cu SARS-CoV-2

Există două situații distincte în cazul infecției cu SARS-CoV-2 la copii: forma activă a bolii și sindromul inflamator multisistemic. Acesta din urmă poate apărea la 2-6 săptămâni după infecția inițială.

„Diferența dintre cele două e că în boala COVID simptomele și erupția sunt mult mai blânde, în timp ce la sindromul inflamator multitistemic erupția mult mai persistentă și de obicei a fost necesară introducerea unui tratament mai puternic decât cel pe care îl administrăm în mod obișnuit la COVID”, a explicat medicul infecționist, pentru sursa citată mai sus.

Părinții sunt sfătuiți să fie vigilenți și să consulte un medic la apariția oricăror simptome suspecte la copii.

