O turistă și-a recuperat toți banii și actele

Marți, 26 august, femeia a găsit un portofel plin cu bani lângă o fântână din zona Ocnița, pe care l-a predat autorităților pentru a-l găsi pe proprietar.

La scurt timp, o turistă, o femeie de 73 de ani, din Olt, care-l pierduse, și-a recuperat întreaga sumă de bani, dar și actele.

„În cursul zilei de 26 august, o femeie de 85 de ani a sesizat Poliţia orașului Ocnele Mari cu privire la faptul că a găsit un portofel lângă o fântână din apropierea casei, în zona Ocnița, de pe strada 22 Decembrie. În scurt timp, polițiștii au identificat proprietarul de drept, o femeie de 73 de ani, din localitatea Coteana, județul Olt, căreia i-a fost restituit portofelul în care se afla suma de 3.100 de lei, carduri şi documente personale”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu ţină în portofel şi datele referitoare la codul PIN al cardurilor bancare sau alte asemenea date de autentificare.

Dacă ai găsit un portofel pe stradă, iată ce ar trebui să faci:

  • 1. Verifică dacă există acte de identitate (buletin, permis de conducere, carduri bancare cu nume) sau alte documente care ar putea indica proprietarul (cărți de vizită, numere de telefon).
Recomandări
  • 2. Încearcă să contactezi proprietarul. Dacă găsești un număr de telefon sau o adresă, încearcă să-l contactezi. Dacă nu reușești să-l contactezi direct, poți încerca să-l cauți pe rețelele sociale.
  • 3. Predă portofelul la poliție. Aceasta este cea mai sigură și corectă metodă. Du portofelul la cea mai apropiată secție de poliție și explică unde și când l-ai găsit. Ei au proceduri pentru a identifica proprietarul și a-i returna bunul.

Foarte important:

Nu lua nimic din portofel. Este important să-l predai exact așa cum l-ai găsit.

Fii discret. Nu anunța public pe rețelele sociale detalii despre conținutul portofelului, ci doar faptul că ai găsit un portofel și că îl vei preda autorităților. Este un gest de onestitate și civism care poate aduce o mare bucurie proprietarului.

