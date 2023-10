„Sunt medic, după cum știți. Și am învățat că cel mai bun tratament pentru un pacient este nu numai să se uite la simptome, ci și la cauzele problemei”, a început Barghouti.

„Cauza a ceea ce se întâmplă azi sunt cei 56 de ani de ocupație militară israeliană a pământului palestinian. În timp ce vorbim, Gaza este sub bombardament, Netanyahu ia 2,2 milioane de ostatici, taie curentul, aprovizionare cu alimente și medicamente”, a declarat palestinianul.

După atacul militanților Hamas, Israelul a promis că va anihila organizația teroristă care conduce Gaza. Fâșia este sub asediul total, în cea mai puternică campanie de bombardare din istoria de 75 de ani a conflictului israeliano-palestinian.

Barghouti a continuat: „Cel mai bun pas înainte este schimbul de prizonieri, încetarea imediată a focului și deschiderea drumului pentru a permite palestinienilor să fie liber de asuprire”.

„Am dezbătut cu șefii Hamas despre valoarea rezistenței nonviolente și vă spun că ei sunt gata să accepte o soluție. Ceea ce nu sunt gata să accepte este că noi, palestinienii, vom repeta ceea ce a făcut conducerea Organizația pentru Eliberarea Palestinei, recunoscând Israelul ca stat, în timp ce Israelul refuză să ne recunoască pe noi ca stat”, a mai afirmat oficialul.

Activistul a mai spus că premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a înfuriat pe palestinieni, după ce, în urmă cu două săptămâni, a prezentat o hartă a „Noului Orient Mijlociu” fără Palestina, în timpul discursului său din data de 22 septembrie, de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York.

Declarațiile lui Mustafa Barghouti, de la minutul 8.47:

Netanyahu a arătat o serie de hărți, inclusiv una care lipseau „Cisiordania, Ierusalimul de Est sau Gaza, teritorii anexate ilegal de Israel”, a subliniat Mustafa Barghouti.

Liderul de la Tel Aviv, care conduce un guvern de extremă dreaptă, a folosit hărțile în încercarea de a ilustra numărul tot mai mare de țări arabe care normalizează relațiile cu Israelul în baza Acordurilor Avraam intermediate de administrația fostului președinte american Donald Trump.

Ambasadorul palestinian în Germania, Laith Arafeh, a transmis, ulterior pe rețelele de socializare, că „nu există o insultă mai mare la adresa fiecărui principiu fundamental al Națiunilor Unite decât să-l vezi pe Netanyahu afișând în fața ONU o «hartă a Israelului» care se întinde pe întreg teritoriul, de la râu la mare, negând Palestina și poporul ei, încercând apoi să păcălească audiența cu o retorică despre «pace» în regiune, întărind, de fapt, cea mai lungă ocupație beligerantă în curs de desfășurare în lumea de astăzi”.

