Ce a pățit Cornelia Catanga în taxi. Mesaj disperat pe Facebook

Cornelia Catanga spune că nu vrea să anunțe poliția și îi cere femeii care i-a găsit telefonul să o contacteze, promițându-i și o recompensă.

Redăm integral postarea Corneliei de pe Facebook:

Dragii mei prieteni, aseara la orele 21.30, mi-am uitat telefonul intr-un taxi de la meridian, m-a lasat acasa si la 2 minute s-a urcat o doamna ! Iar cand a coborat mi-a luat telefonul.. !! Asa mi-a zis soferul !! Am luat legatura cu el, si mi-a zis si culoarea telefonului, care l-a luat doamna.Cei de la clever taxi au aflat numarul dansei dar nu vrea sa raspunda la telefon.Cei de la clever spun ca nu au voie sa dea numarul de telefon, pentru ca asa au dispozitie, si mi-au spus sa anunt politia.Dar eu nu vreau sa fac chestia asta..in speranta ca doamna ma va contacta, si imi voi recupera telefonul + recompensa .Daca era un telefon performant, mai intelegeam.. dar este un telefon naspa care nu valoreaza nici 20 de roni, chiar daca il vinde.Dar numerele sunt importante…stiti ce vreau sa spun.Cartela mi-am recuperat-o, iar cei care aveti numarul meu de telefon, va rog sa ma sunati, pentru ca cartela mea este goala ! Numai am nici un numar de telefon.. !! Ce ma sfatuiti sa fac in acest caz? Va pup si va iubesc mult !! Dati Share !!! Multumesc