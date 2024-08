Ce a rămas după incendiile de vegetație istorice de la periferia Atenei. „Asta e tot ce am primit. Indiferență”

De-o parte și de alta a drumurilor șerpuite care leagă între ele orășele și satele din nord-estul Atenei, din Nea Makri până în Agios Stefanos, peisajul e aproape apocaliptic.

Kilometri întregi de trunchiuri arse de copaci, funingine și fum care iese încă din mici focare, pe care oamenii le sting acum cu găleți, scrie PressOne.

Casă avariată de un incendiu în nordul Atenei, Grecia, pe 13 august 2024. Foto: Profimedia

Eleni Exarchou, o localnică de 69 de ani din suburbia Agios Georgios, a cărei casă a fost puternic afectată de incendiu, încearcă încă să se împace cu faptul că tot parterul casei ei a devenit brusc de nelocuit. Restul casei a fost salvat dintr-un noroc chior: o schimbare de vânturi și un vecin care a sărit gardul înarmat cu un furtun.

Focul a ajuns în zonă în miezul nopții de duminică înspre luni.

„Între după-amiaza de duminică și dimineața zilei de marți, nu mai puțin de 12 notificări de urgență au răsunat din telefoanele locuitorilor zonei de nord a Atenei, urmând extinderea bruscă a focului și anunțând cetățenii să evacueze. Niciodată în istoria Greciei focul nu a ajuns atât de aproape de oraș și nu a ars case din cartiere atât de apropiate de centru, precum Chalandri sau Vrilissia”, scrie PressOne.

Eleni știa că flăcările se apropie, dar până în ultima clipă a sperat că nu vor ajunge atât de aproape de casa ei.

Parterul casei familiei. Foto: Ioana Epure / PressOne

„A trebuit să plecăm imediat pentru că venea fumul. La 5 dimineața, când ne-au spus să evacuăm, am luat câteva lucruri esențiale în mașină și am plecat. Apă și actele casei. Focul a venit de sus, dinspre pini. A ars tot parterul, a spart toate ferestrele și ușile. Era fum peste tot, nu am putut face nimic”, își amintește femeia.

„Asta e tot ce am primit. Indiferență.”

Autorităţile elene evaluează acum pagubele şi pregătesc programe de compensare pentru locuitorii afectați de incendii.

Localnica Eleni spune că ei au fost până acum lăsați singuri, să se descurce cum pot.

„Indiferența tuturor politicienilor și a tuturor primarilor și partidelor politice. Asta e tot ce am primit. Indiferență”, a spus Eleni.

Pompierii români, ture de 12 ore

Observatorul Național al Greciei a comunicat că incendiile de lângă Atena ar fi distrus aproximativ 10.000 de hectare de teren. Prin comparație, asta înseamnă aproape jumătate din suprafața totală a Bucureștiului.

Grecia a cerut sprijinul Uniunii Europene pentru a lupta cu incendiile violente. Printre țările care au anunțat ajutoare se numără și România. 40 de pompieri au ajuns în prima tură, în weekend, iar încă 44 au plecat marți dimineață din România.

O suprafață echivalentă cu jumătate de București, făcută scrum în zona Atenei. Foto: Ioana Epure / PressOne

E al patrulea an când România trimite personal și echipament pentru a ține sub control incendiile din Grecia, prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

Denis Burada, de 32 de ani, e unul din pompierii români care au participat la operațiunea de duminică și luni.

Marți, la prânz, Denis și-a încheiat o tură de 12 ore. Pompierul român a povestit că incendiile din Grecia sunt extrem de complicate, comparativ cu cele din România, pentru că în Grecia ard păduri, iar vânturile sunt extrem de puternice.

