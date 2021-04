Într-un interviu difuzat online pe platforma Pro TV plus, Vlad Voiculescu a fost întrebat de actorul Marius Manole care este, concret, mafia din Sănătate, scrie site-ul Știrile Pro TV.

„Doar dacă ne uităm la nivelul investițiilor, la banii care s-au îngropat într-un spital sau altul și dacă ne uităm la București vedem om cu o anumită culoare politică, și anume roșie. De asemenea, sume imense investite, care nu se văd în felul în care arată spitalele astăzi. De multe ori, suma investită în spitale vechi ar fi fost suficientă pentru a construi lângă un spital nou-nouț, cel puțin la fel de mare. Și nu trebuie decât să comparăm cât au costat spitale private construite tot aici în București, și să comparăm cu sumele investite în anumite spitale de stat”, a declarat Vlad Voiculescu.

Punem asta cap la cap, vedem de unde au venit banii, cum s-a construit și care era culoarea politică a celor care au dat banii și după aia ne uităm la firmele care au construit. Lucrurile astea, puse împreună, arată o imagine foarte clară a ceea ce putem să numim mafia din Sănătate. Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății

„Am vrut să fac concursuri la INSP, directorii să știe limba engleză. Mi s-a spus că e discriminare”

Fostul ministru a povestit apoi despre sinecurile din sistem.

„Vezi de exemplu că ai o instituție INSP, Institutul Național de Sănătate Publică. Are 450 de angajați, în condițiile în care Ministerul Sănătății are 250. Și te uiți acolo care sunt rezultatele muncii, care au fost schimbările. Și e un lucru de care n-am vorbit public, dar îl spun acum, prima dată. Am vrut să organizez concurs pentru directori și am spus în condițiile de concurs că ar trebui să fie limba engleză. Limba engleză pe care să poți să o demonstrezi fie printr-un certificat, fie prin experiență de lucru sau… Ei bine, mi s-a răspuns acolo, în scris, fac și public documentul, mi s-a răspuns că este discriminatoriu”, a spus Voiculescu.

Atenție! Pentru Institutul Național de Sănătate Publică, să ceri limba engleză este discriminatoriu Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății

„Am cerut, de asemenea, ca cel care vine ca director al acestui institut să fie cineva care are o oarecare notorietate, care are publicații științifice internaționale. Și mi s-a spus, de asemenea, că trebuie să fim inclusivi. Ăsta e numai un exemplu de multitudine de sinecuri pe care putem să-l încadrăm la capitolul mare al Mafiei, dar putem să le spunem și ceea ce sunt: sinecuri transpartinice care nu servesc cetățeanul”, a adăugat fostul ministru.

foto: Hepta

