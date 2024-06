Chirs Martin l-a acompaniat la pian pe Babasha, dar spectatorii n-au apreciat momentul pregătit de solistul trupei Coldplay. Babasha a explicat cum a ajuns pe scenă: „Pentru cine nu știe, cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor, cel de pe 12 și 13 iunie. Ei s-au uitat în topuri muzicale și m-au văzut pe mine. Ei personal i-au contactat pe impresarii mei. Nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate, pentru că vorbim despre un alt nivel și, indiferent de toate huiduielile din lume, tot aș fi acceptat. Așa ceva este o dată în viață. Am avut și o probă de sunet înainte, pentru că așa este normal, cu Chris Martin personal. Lui i-a plăcut foarte tare de mine”.

Înainte ca Babasha să urce pe scenă, Chris Martin le-a spus spectatorilor: „Vreau să spun ceva. Când am aterizat ieri, bine, acum două zile, am hoinărit pe străzi și l-am auzit pe acest om cântând, atât de frumos, pe stradă. Apoi m-am uitat pe topurile de muzică din România și am fost impresionat, pentru că sunt atât de mulți artiști minunați. Poate nu înțelegeți ce fel de oameni aveți în România, este incredibil”, a spus Chris Martin.

Apoi a continuat: „Cred că avem un fel avantaj geografic fiind născuți în Anglia. Dar și aici, în România, sunt oameni la fel de minunați și talentați. Ieri am sunat un nou prieten din România să vină să cânte aici. E un artist foarte nou și vă rog să vă deschideți mințile și inimile pentru că este muzică românească nouă și, fie vorba între noi, este al naibii de bună”.

Turneul Coldplay Music of the Spheres World Tour, început în martie 2022 și care se va încheia în noiembrie 2024, și din care fac parte și cele două concerte de la București, din 12 și 13 iunie, este dedicat sprijinirii cauzelor minoritare, comunităților marginalizate și vocilor care nu se aud. O parte din încasările din bilete merg la indigenii din Peru, sau la pescarii din Africa.

