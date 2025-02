Autoritățile fiscale italiene au acuzat Amazon că s-a sustras de la plata TVA în valoare de 1,2 miliarde EUR, în cadrul celui mai recent efort al autorităților europene de a examina afacerile grupurilor Big Tech din SUA pe continent.

Afirmația este legată de vânzarea de bunuri din China și din alte țări din afara UE achiziționate prin intermediul platformei sale între 2019 și 2021, potrivit a trei persoane familiarizate cu ancheta.

Donald Trump a denunțat tratamentul aplicat companiilor americane de către UE

Gigantul tehnologic cu sediul în SUA a fost lovit cu o cerere totală de 3 miliarde euro – taxa inițială, dobânzi și penalități – legată de presupusa fraudă fiscală, care a avut loc în timp ce UE își revizuia procesul de colectare a TVA pentru bunurile importate vândute online consumatorilor europeni. Amazon, care contestă cererea, a refuzat să comenteze.

Reclamația fiscală masivă împotriva Amazon vine în contextul în care Donald Trump a denunțat tratamentul aplicat companiilor americane de către UE și statele sale membre.

Noul președinte al SUA a atras atenția în special asupra sistemului de impozitare cu TVA, utilizat pe scară largă în cadrul blocului comunitar.

De unde provine paguba

Litigiul Amazon din Italia provine din vânzarea de bunuri importate – inclusiv articole de valoare redusă, fiecare în valoare de mai puțin de 150 euro – către consumatorii din țară de către vânzători terți pe piața Amazon, în timpul unei perioade de tranziție în care UE se afla în plin proces de modificare a procesului de impozitare a vânzărilor online.

Reformele, care au fost aprobate în decembrie 2017, au avut ca scop simplificarea facilității de a face afaceri în Europa, reducând în același timp pierderile anuale estimate la 5 miliarde de euro din cauza evaziunii în materie de TVA la importurile de bunuri de valoare redusă.

În cadrul vechiului sistem, UE cerea fiecărui vânzător individual să se înregistreze pentru a plăti TVA în fiecare țară în care vindea bunuri. În conformitate cu normele revizuite, care au intrat în vigoare în 2021, companiile de tehnologie au devenit responsabile pentru colectarea și plata TVA pentru toate articolele vândute pe platformele lor.

Noile norme ale UE au pus capăt, de asemenea, unei scutiri fiscale de lungă durată pentru vânzarea online de articole importate cu o valoare mai mică de 150 euro, care dezavantaja întreprinderile europene în raport cu rivalii străini.

Cu toate acestea, în 2019, înainte ca noul sistem la nivelul UE să intre pe deplin în vigoare, Italia a adoptat o lege națională care a început să tragă la răspundere companiile de tehnologie pentru orice evaziune fiscală a vânzătorilor terți care utilizează platforma sa – dispoziția care stă la baza actualei sale cereri de impozitare.

Poliția financiară a Italiei, Guardia di Finanza, a analizat 7 miliarde de tranzacții financiare efectuate prin intermediul Amazon între adoptarea noii legi italiene în 2019 și începerea noului sistem al UE în 2021 și a constatat că au fost eludate plăți de TVA în valoare estimată de 1,2 miliarde de euro, potrivit persoanelor care au cunoștință de constatările sale.

Produsele din China erau majoritare

Autoritățile au declarat că vânzătorii chinezi reprezentau aproximativ 70-80 % din toate bunurile vândute online în Italia.

În cadrul unei reuniuni care a avut loc la Roma în urmă cu câteva luni, numeroase companii americane care își desfășoară activitatea în Italia s-au plâns secretarului american pentru comerț de la acea vreme, Gina Raimondo, de imprevizibilitatea autorităților fiscale italiene și de interpretarea de către acestea a normelor fiscale pentru a viza marile companii străine și pentru a obține mai mulți bani pentru guvernul aflat în criză de bani.

