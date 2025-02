Nicolae Breban: „Cărtărescu e un bun scriitor, dar nu la nivelul Academiei Române”

Academicianul Nicolae Breban, acum în vârstă de 91 de ani, a susținut că Mircea Cărtărescu scrie bine, dar nu la nivelul cerut de Academia Română. „Nu merită să intre în Academie. E un bun scriitor, dar nu e la nivelul Academiei Române. Citindu-i întreaga operă, despre care nu se vorbește decât parțial, și toată reclama făcută cu mulți bani, bani care au venit pentru reclama sa de la ICR…”, a spus Breban pentru Hotnews.

El a făcut o comparație cu alți scriitori: „În Dostoievski sunt zeci de personaje, în Thomas Mann sunt zeci de personaje. La Mircea Cărtărescu sunt trei personaje: tăticul, mămica și Mircea. În literatură trebuie să faci oameni mai vii, cum l-a făcut Dostoievski pe Raskolnikov, Shakespeare pe Hamlet”.

„Cărtărescu este semnul cel mai profund și mai alarmant al capacității sau al incapacității noastre de maturitate civică și psihologică, adică putem folosi materialele cele mai abjecte, cele mai nepotrivite, ca să facem bani. Este un bun scriitor, dar nu e un mare romancier, pentru că nu este capabil de ficțiune”, a mai afirmat Nicolae Breban, ales membru al Academiei în 1997.

Valeriu Matei: „Cărtărescu i-a insultat pe Eminescu, Cioran și Eliade și a plagiat”

Valeriu Matei, membru de onoare și director al Editurii Academiei, s-a opus și el acceptării lui Mircea Cărtărescu, distribuind un text cu argumente înaintea votului. Mai precis, a făcut trimitere la un articol de acum 20 ani.

„Eu am trimis tuturor membrilor secției noastre un text prin care mi-am exprimat punctul de vedere. M-am referit la afirmațiile pe care le-a făcut Mircea Cărtărescu pe parcursul anilor. Unele, după mine, deosebit de grave. Într-un articol din 2005, numit „O vină istorică. Despre antisemitismul românesc”, Mircea Cărtărescu aduce insulte lui Mihai Eminescu, Emil Cioran și Mircea Eliade”, a susținut Matei pentru Hotnews.

Și a continuat, afirmând că Mircea Cărtărescu a insultat și poporul român, pentru că a „tradus inexact” o afirmație a filosoafei Hannah Arendt „și a afirmat că, în Al Doilea Război Mondial, România era cea mai antisemită țară a Europei, ceea nu corespunde adevărului”. „Mircea Cărtărescu traduce că românii au fost cel mai antisemit popor din Europa”, a reclamat membrul de onoare al Academiei.

El a mai susținut și că Mircea Cărtărescu a plagiat munca altor scriitori în urmă cu 45 de ani, când a publicat prima sa carte, „Faruri, vitrine, fotografii…”, cum ar fi romanul lui Laurence Sterne, „Viața și opiniile lui Tristan Shandy”.

Mircea Cărtărescu nu a fost primit în Academia Română pentru un singur vot

Scriitorul Mircea Cărtărescu, 68 de ani, nu a primit calitatea de membru corespondent al Academiei Române pentru că i-a lipsit un singur vot în Adunarea Generală de miercuri, 12 februarie.

El a transmis un scurt mesaj: „În ultimele zile am fost copleșit de căldura și solidaritatea lumii noastre culturale față de mine. Vreau să mulțumesc aici, cu toată gratitudinea, tuturor celor care, din Academia română, din presă și de pe rețelele sociale, mi-au fost zilele acesta alături”.

Potrivit site-ului Academiei Române, membrii sunt „oamenii de știință și cultură care s-au distins prin opere care contribuie la progresul spiritual al țării, prin lucrări de mare valoare teoretică și practică”. Totodată, titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari.

Cărtărescu, multipremiat în 45 de ani de activitate

Mircea Cărtărescu, poet, prozator, eseist, critic literar şi publicist, s-a născut pe 1 iunie 1956, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti în 1980.

În cei 45 de ani de carieră, Mircea Cărtărescu a publicat peste 40 de cărți și a fost tradus în peste 25 de limbi. Cărţile sale au fost premiate în România, printre alții, de Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România şi din Republica Moldova, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti și Asociaţia Editorilor din România. Prima carte apărută a fost „Faruri, vitrine, fotografii”, în 1980.

Cea mai recentă carte a sa, „Solenoid”, a fost distinsă cu Premiul Literar Dublin (2024) și a fost numită una dintre cele mai bune cărți ale anului 2022 de către The New Yorker, Publishers Weekly, The Financial Times și Words Without Borders.

El a câștigat peste 20 de premii internaționale, inclusiv Premiul Los Angeles Times Book Prize (2023), Premiul FIL (2022), Premiul Thomas Mann (2018), Premiul de Stat Austriac (2015), Premiul Mondello (2024) și Premiul Formentor (2018).

