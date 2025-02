Radu Bucălae s-a „dezgolit” în fața soției abia după 8 ani de relație. „M-am speriat foarte tare”/ VIDEO EXCLUSIV

Alexandra Bucălae povestește în exclusivitate pentru Libertatea că a avut un șoc atunci când l-a văzut prima dată fără barbă, mai ales că în toată relația lor, comediantul nu s-a bărbierit niciodată complet, așa cum a făcut-o pentru show, mai precis pentru a intra în pielea unor personaje.

Libertatea: „Power Couple” sau „Te cunosc de undeva”. Unde vă găsim astăzi?

Alexandra Bucălae: Dacă ar fi să vin eu la „Te cunosc de undeva” se termină emisiunea. Vocea mea este bună doar pentru vorbit.

Radu Bucălae: Dar stai că sunt o grămadă de exemple care au fost acolo și nu aveau cea mai „ascuțită” voce de pe planetă și totuși, se pare că magia montajului, cu programele de acum, te fac să cânți ok.

Acum o întreb doar pe Alexandra, dacă îi este dor de perioada „Te cunosc de undeva”, când Radu umbla fără barbă?

Alexandra: Nu îmi e dor deloc.

Radu: Dar mai ții minte dimineața aia când m-am bărbierit și am stat la filmări toată noaptea, iar când m-am întors acasă te-am pupat?

Alexandra: Daa. M-am speriat foarte tare. Nu știu dacă ați observat, voi fetelor trebuie să vă uitați, la bărbați, dacă nu au barbă, se vede un pic de gușiță. Adică nu ceva rău, ca un fald așa, dar pe care eu nu îl mai văzusem în 8 ani de zile, că atunci când a participat el aveam 8 ani de relație. Deci, ca să răspund, nu îmi e dor deloc.

Radu: N-a apucat să se obișnuiască pentru că următoarea zi am mers la filmare și am fost Loredana, și a venit epilarea completă pe mâini, și apogeul a fost la picioare pentru că aveam niște dresuri și nu m-am epilat complet, că na, e dificil, și m-am epilat până la genunchi. Când am ajuns seara acasă, fără păr absolut pe mine, doar pe picioare până la genunchi, eram foarte amuzant.

Alexandra: Chiar mă distram cu el în perioada aia. Cel mai tare m-am distrat când am venit în ziua filmării să-l văd cum o imita pe Loredana și săracul chiar a avut o problemă foarte mare că avea niște unghii imense, avea dresurile pe el și problema era că dressurile alea i se tot lăsau și nu putea să le ridice. Îi era foarte rușine să îi zică Adei să-l ajute.

Radu: Mă și vedeam cum îi ziceam Adei să bage mâna pe sub fusta și să îmi tragă dresul.

Radu Bucălae nu înțelege, nici acum, de ce femeile petrec atâtea ore în oglindă

Acum ne înțelegi și pe noi, femeile, când petrecem mult timp cu astfel de pregătiri?

Radu: Hai să nu intrăm în acest subiect. Înțeleg, vă dau toate creditele, normal să dureze mult. „Problema” mea și a hoardei pe care o reprezint, nu este că nu înțelegem că este dificil, ci timpul. Voi, cu aproximarea timpului, aveți mereu o problemă. Despre asta este vorba. Nu intrăm în subiect, nu vreau să ne certăm.

Alexadra: Plus că intervin tot felul de lucruri neașteptate: sună telefonul, se rupe dresul, se poate întâmpla chiar să te răzgândești la outfitt.

Radu: De aia trebuie să iei marjă de eroare. Dacă știi că trebuie să pleci la ora 18:00, și știi că durează o oră să te pregătești, nu te pregătești de la 17:00, te apuci la 16.40, să ai 20 de minute de marjă.

Alexandra: Este un subiect foarte controversat la noi în casă pentru că el este un iubitor al exactității, chiar și al ceasului, și cumva totul la el este matematic, iar pentru mine e împortriva firii.

