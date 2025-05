Deranjat de comparația cu un cyborg

La întâlnire au participat și directorul general al Sberbank, German Gref, viceprim-miniștrii Tatiana Golikova și Dmitri Cernîșenko, precum și consilierul prezidențial Andrei Fursenko și Valeri Falokov, ministrul educației. În fața lor Putin a vrut să fie intim.

Liderul de la Kremlin a comentat opțiunea de a-ți cere în căsătorie iubita prin intermediul site-ului web al serviciilor guvernamentale naționale, Gosuslugi.

Putin a explicat, apoi, că a fost deranjat de comparația cu un cyborg: „Nu cu mult timp în urmă, o persoană destul de apropiată mi-a spus: «Ei bine, ești un cyborg». Nu e foarte plăcut să te simți cyborg, eu nu mă consider deloc așa”.

Termenul cyborg, un hibrid creier-mașină-microprocesor, a fost inventat, în 1960, de Manfred Clynes și Nathan Kline, într-un articol despre avantajele în spațiul cosmic ale unui sistem om-mașină.

„Oamenii trebuie să comunice între ei”

Președintele rus a subliniat „importanța creării condițiilor pentru ca oamenii să poată interacționa și comunica între ei”. A spus: „Poate eu sunt un tip demodat, dar tinerii să îngenuncheze în persoană când își cer aleasa în căsătorie. Astfel de lucruri ar trebui făcute personal, privindu-se în ochii”.

Aceste comentarii vin în contextul discuțiilor despre tehnologie și impactul ei asupra societății.

Serviciile Publice ar trebui să creeze condiții pentru o comunicare normală, naturală între oameni, mai degrabă decât să o formalizeze digital.

Anterior, pe 19 mai, în timpul unei vizite la centrul educațional Sirius, Vladimir Putin a vorbit despre visurile sale din copilărie. El a dezvăluit că, atunci când era mic, visa să se facă pilot și marinar.

„Marinar, pilot, până la urmă, spion”

„Ca mulți băieți, am vrut întâi să fiu marinar, apoi pilot și, până la urmă, spion. Asta am vrut. Și am urmat acest vis, asta s-a întâmplat cu viața mea. Câteodată sunt surprins de cum s-a întâmplat. Nu e chiar atât de simplu. Nu poți să spui pur și simplu și să fii angajat”, a declarat Putin

„Scopul a fost să servesc patria. Iar astăzi, chiar asta fac. Din acest punct de vedere, cred că am reușit să îndeplinesc ce mi-am dorit”.

Vladimir Putin este președintele Rusiei din 2012, după ce, anterior, a mai deținut această funcție între 2000 și 2008.

Al doilea, după Stalin

El a fost și prim-ministru al Rusiei între 1999 și 2000 și între 2008 și 2012, fiind liderul rus sau sovietic cu cea mai lungă perioadă de conducere după Iosif Stalin.

Putin a lucrat ca ofițer de informații externe în KGB timp de 16 ani, ajungând la gradul de locotenent-colonel, înainte de a demisiona, în 1991, pentru a începe o carieră politică în Sankt Petersburg.

