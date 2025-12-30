Răspunsurile vin în cadrul procesului de înregistrare sistematică, proces în care proprietățile sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pe baza documentelor existente.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Ce acte trebuie să prezinți ?

Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică, trebuie să ai la îndemână și să prezinți:

  • actele care atestă dreptul de proprietate asupra terenului (și construcției dacă este cazul): orice document juridic care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de întreținere, contract de schimb, de rentă viageră, titlu de proprietate emis de comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească, act de partaj voluntar etc.) în copie legalizată. În cazul comunelor unde nu există notar public, legalizarea actelor se face de către secretarul primăriei.
  • acte de identitate, în copie;
  • acte de stare civilă, în copie, acolo unde este cazul.

Legea permite înscrierea gratuită chiar și a construcțiilor fără acte, pe baza constatării situației reale din teren cu prilejul realizării măsurătorilor și a contrasemnării documentelor tehnice.

Dacă nu ți s-a eliberat încă titlul de proprietate, dar deții proces-verbal de punere în posesie, trebuie să știi că dreptul tău de proprietate va fi înscris provizoriu. După eliberarea titlului de proprietate, poți solicita la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară intabularea dreptului de proprietate fără a fi necesară întocmirea unei noi documentații cadastrale.

Momentul-cheie pentru proprietari

După realizarea măsurătorilor și identificarea proprietarilor sau posesorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate la sediul primăriei comunei sau într-un alt loc stabilit de primar, pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval este necesar să verifici datele referitoare la imobilul deținut (suprafața, amplasamentul, limitele, proprietarii/posesorii etc.). Dacă observi neconcordanțe, în perioada de afișare poți depune cerere de rectificare pentru corectarea informațiilor.

De la existența actelor la proprietatea înregistrată oficial

Prin înregistrarea sistematică, proprietățile sunt înscrise în cartea funciară și este asigurată protecția dreptului de proprietate, siguranţa circuitului juridic civil, precum și protecţia terţilor dobânditori.

În plus, pentru imobilele care intră în procesul de înregistrare sistematică, este asigurată gratuit dezbaterea succesiunii, plata certificatelor de moștenitor realizându-se de către ANCPI dacă acestea au fost eliberate în termen de doi ani de la sesizarea Camerei Notarilor Publici.

Astfel proprietatea ta capătă securitate juridică, într-un proces transparent și gratuit.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro/pnccf/

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

 PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Sursa foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

