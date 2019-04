Mormântul situat în Al-Diabat din oraşul Akhmim ar fi aparţinut unui înalt funcţionar al vremii. Aceasta este „una dintre descoperirile cele mai interesante din această regiune”, a punctat secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităţilor Mostafa Waziri, potrivit Agerpres.

Ministerul a adăugat că evenimentul de vineri a avut ca scop „atragerea atenţiei lumii asupra civilizaţiei şi antichităţilor Egiptului”. Potrivit instituţiei, Sohag, capitala provinciei cu acelaşi nume, este „unul dintre cele mai bogate oraşe din Egiptul istoric”.

Tot vineri, în aceeaşi provincie, ministrul antichităţilor Khaled al-Anany a deschis, după 80 de ani, o cameră funerară simbolică a lui Osiris, zeul egiptean al morţilor, după ce a fost scăzut nivelul apelor subterane.

În ultima vreme, autorităţile egipte şi-au consolidat considerabil comunicarea în legătură cu descoperirile arheologice, după ce ţara a fost adesea acuzată de neglijenţă şi lipsă de rigoare ştiinţifică.

Egypt: tomb newly unearthed near the town of Sohag • mummified mice and cats found in a beautiful ancient chamber | BBC | April 2019 https://t.co/NS9i2jdKnC pic.twitter.com/dyQ0IyUjFI

— neuro.social.self (@neurosocialself) 6 aprilie 2019