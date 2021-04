„Astăzi e ziua colegului nostru Florin Cîţu, premierul României. Împreună cu colegii Cătălin Drulă, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu, Claudiu Năsui, Stelian Ion, Ciprian Teleman și Sergiu Hossu am pus mână de la mână și am cumpărat trei stilouri cu care am compus culorile coaliției, am semnat o felicitare cu urări și gânduri adecvate momentului și i le-am înmânat sărbătoritului”, a scris Dan Barna pe Facebook.

De asemenea, mesajul lui Barna a fost însoțit și de urări pentru premierul Florin Cîțu.

„La mulți ani, domnule premier și energie pentru a semna cât mai multe reforme asumate împreună”, a mai scris Dan Barna.

Premierul Florin Cîțu a declarat astăzi la Digi FM că singurul lucru pe care și-l dorește de ziua lui este să se vaccineze anti-COVID cât mai mulți români.

„Lucrurile au mers mult mai bine în România decât se aștepta oricine. Și din punct de vedere al pandemiei, și din punct de vedere economic. Sunt optimist. Doar un singur lucru îmi doresc astăzi, să putem să ne vaccinăm toți cât mai repede. Asta este ce vreau de la toată lumea, să se vaccineze, pentru că doar așa putem să ieșim din perioada asta”, a spus premierul.





Citeşte şi:

Peste 6.100 de infectări și 136 de decese COVID în ultimele 24 de ore. Numărul pacienților de la ATI a atins un nou nivel fără precedent

Pacienții de la un spital COVID din Timișoara, trimiși să facă tomografii în altă parte. Aparatul CT s-a stricat după ce a mers la foc continuu

Medicii de la ATI din Germania cer un lockdown dur de două săptămâni și testare obligatorie în școli pentru stoparea valului 3 al pandemiei

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Traian Băsescu, reacție halucinantă în legătură cu condamnarea Ioanei: ”Nu-i atinge nimeni pe...”

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)