Într-un mesaj video postat pe Facebook, Grindeanu a atras atenția asupra necesității unui Guvern capabil să răspundă prompt la provocările economice globale.

„Ministrul Energiei și ministrul Agriculturii sunt pregătiți să prezinte măsurile premierului”, a declarat acesta, cerând aprobarea rapidă a inițiativelor de către Executiv.

Benzina și motorina s-au scumpit și joi, 12 martie 2026, cu până la 0,16 lei per litru în principalele orașe din România, cel puțin în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.



