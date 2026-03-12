În ce privește carburanții premium, se observă că motorina a trecut de pragul de 9 lei în orașele menționate, scumpirea fiind în medie de 0,16 lei la litru, și atinge joi, 12 martie 2026, maximumul de 9,14 lei.

Care sunt cele mai mici prețuri din țară la carburanți, pe 12 martie 2026

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește joi, 12 martie 2026, la stația VhExtraOil din Eforie Nord, Constanța, și costă 8,18 lei/l, față de 8,15 lei, cât era ieri.

Cea mai ieftină motorină standard se găsește tot la stația VhExtraOil din Eforie Nord, Constanța, la prețul de 8,63 de lei/l, comparativ cu 8,57 de lei, minimumul național de ieri, ceea ce înseamnă o majorare de 0,06 lei.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut informații confirmate de ministrul Bogdan Ivan că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 12 martie 2026 în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi joi, 12 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină.

Clasamentul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină 8,28 de lei/l (+0,12), motorină 8,76 de lei/l (+0,15)

Cluj-Napoca – benzină 8,29 de lei/l (+0,10), motorină 8,75 de lei/l (+0,13)

Timișoara – 8,28 de lei/l (+0,11), motorina 8,76 de lei/l (+0,14)

Iași – 8,28 de lei/l (+0,09), motorina 8,76 de lei/l (+0,14)

Constanța – 8,31 de lei/l (+0,12), motorina 8,75 de lei/l (+0,16)

Acestea sunt cele mai mici prețuri la carburanți, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cât costă benzina și motorina, pe 12 martie 2026, în principalele orașe din România

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 8,28 de lei/l, față de 8,16 lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,12 lei), și se găsește la stațiile Lukoil, iar cea mai scumpă ajunge la 8,51 de lei/l, comparativ cu 8,46 de lei/l, maximumul de ieri, și este la o stație OMV. Benzina premium variază între 8,91 de lei/l, față de 8,85 de lei/l cât era ieri (o creștere de 0,06 lei), preț disponibil la stațiile Rompetrol și 9,23, comparativ cu 9,18 lei/litru ieri, preț disponibil la rețeaua de benzinării OMV.

Motorina standard se găsește în București în creștere față de ziua precedentă, prețul minim fiind de 8,76 de lei/l la Socar, comparativ cu 8,61 de lei/l, maximumul de ieri (o creștere de 0,15 lei). Motorina premium a sărit de 9 lei și ajunge la 9,13 lei/l la Lukoil, comparativ cu 8,97 de lei/l, cât era ieri (o majorare de 0,16 lei), și ajunge până la 9,51 lei/l la OMV.

În Cluj-Napoca, benzina cea mai ieftină este la stațiile DHR și ajunge la 8,29 de lei/l, comparativ cu 8,19 lei/l ieri (o creștere de 0,1 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 8,46 de lei/l la OMV, față de 8,41 de lei/l ieri. Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,94 de lei/l la Socar, față de 8,88 de lei/l cât era ieri (o majorare de 0,06 lei), până la 9,19 lei/l la OMV, comparativ cu 9,14 lei/l maximumul de miercuri.

Motorina standard este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,75 de lei/l la DHR, comparativ cu 8,62 de lei/l maximumul de ieri (o creștere de 0,13 lei) și până la 8,94 la OMV, față de 8,92 de lei/l cât era ieri. Motorina premium, la fel ca în București, a sărit de 9 lei și ajunge la 9,14 lei/l la Lukoil, spre deosebire de 8,98 de lei/l cât era ieri (o majorare de 0,16 lei), urcând până la 9,50 lei/l la OMV, comparativ cu 9,49, prețul din ziua precedentă.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 8,28 de lei/l la Socar, deși maximumul de ieri era 8,17 lei/l (o majorare de 0,11 lei), și ajunge până la 8,48 de lei/l la OMV, comparativ cu 8,4 lei/l cât era miercuri. Cea premium pornește de la 8,88 de lei/l la Socar, față de 8,87 de lei/l prețul de ieri, și ajunge până la 9,21 lei/l la OMV, comparativ cu 9,16 lei/l, maximumul de miercuri.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,76 de lei/l la Socar, comparativ cu 8,62 de lei/l maximumul de ieri (o majorare de 0,14 lei), și până la 8,99 de lei/l la OMV, față de 8,93 de lei/l, maximumul de miercuri. Cea premium menține același trend ca în București și Cluj, sare de 9 lei și ajunge la 9,14 lei la Lukoil, comparativ cu 8,98 de lei/l cât era ieri (plus 0,16 lei). Maximumul atinge 9,55 de lei/l la OMV, iar miercuri era de 9,54 de lei/l.

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Socar și costă 8,28 de lei/l față de 8,19 lei/l, cât era ieri (o creștere de 0,09 lei/l), și ajunge până la 8,46 de lei/l, comparativ cu 8,41 de lei/l, maximumul de miercuri. Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,94 lei/l la Socar, față de 8,88 de lei/l cât era ieri, și până la 9,19 lei/l la OMV, maximumul de miercuri fiind de 9,14 lei/l.

Motorina standard costă la Iași 8,76 de lei/l la Socar, în timp ce ieri era 8,62 de lei/l (o majorare de 0,14 lei), și ajunge până la 8,94 de lei/l la OMV, față de 8,93 de lei/l, cât era miercuri. Cea premium menține și ea trendul celorlalte orașe mari și ajunge la 9,14 lei/l la Lukoil, față de 8,98 de lei/l cât era ieri (o majorare de 0,16 lei), și ajunge până la 9,5 lei/l, comparativ cu 9,49 de lei/l, maximumul de miercuri.

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 8,31 de lei/l la Lukoil și Socar, față de 8,19 lei/l cât era ieri (o majorare de 0,12 lei), și ajunge la 8,5 lei/l la OMV, față de 8,45 de lei/cât era miercuri. Benzina premium se găsește de la 8,91 de lei/l la Socar, comparativ cu 8,88 de lei/l prețul de ieri, până la 9,22 de lei/l la OMV, față de 9,17 lei/l maximul de miercuri.

Motorina standard este la prețuri de la 8,75 de lei/l la Lukoil și Socar, față de 8,59 de lei/l cât era ieri (o creștere de 0,16 lei), până la 8,94 de lei/l la OMV, în timp ce miercuri era de 8,9 lei/l. Motorina premium depășește pragul de 9 lei și atinge 9,11 lei/l la Lukoil, față de 8,95 de lei/l ieri (o majorare de 0,16 lei/l), și ajunge până la 9,50 lei/l la OMV, maximumul de ieri fiind de 9,49 de lei/l.

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar etc.).

La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul energiei, Bogdan Ivan, dădea asigurări că România este pregătită să facă față creșterilor de prețuri la carburanți generate de conflictul din Orientul Mijlociu și le transmitea românilor că scumpirile de la noi sunt semnificativ mai mici decât cele din alte state europene.

Sâmbătă, tot Bogdan Ivan a anunțat că autoritățile lucrează la cinci scenarii pentru a preveni creșterea prețului carburanților peste pragul de 10 lei pe litru, considerat „extrem de important” pentru economia țării.