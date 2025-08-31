Primarul Ionuț Pucheanu a explicat că șefii de servicii își vor pierde titulatura, ceea ce va duce la scăderi salariale, iar Poliția Locală va fi nevoită să reducă personalul.

Costel Fotea, președintele CJ Galați, afirmă însă că, indiferent de lege, ar fi urmat oricum o reorganizare, întrucât există structuri cu prea mulți angajați.

„Am lucrat ani de zile cu acești oameni, cu mulți aș continua să lucrez, dar trebuie să fim realiști. La Primăria Galați avem peste 640 de posturi prevăzute, dar doar 461 sunt ocupate. Prin urmare, e loc, slavă Cerului, de unde să ne «jucăm»”, a spus Ionuț Pucheanu la Pro Lider FM.

Ediul a adăugat că problema majoră este la primăriile comunale, unde s-a ajuns ca până la 20% din locuitori să fie angajați la stat, iar bugetele locale nu pot susține salariile.

La nivelul Poliției Locale, noua normă va fi de un polițist la 1.200 de locuitori, față de 1.000 cât este în prezent.

„N-au absolut nicio vină oamenii ăștia, că n-au intrat cu japca, nici în Poliția Locală, nici la Primărie, nici la stat. N-au intrat pe horn, s-au legat de scaune și au zis, băi, eu de aici nu mai plec. Tot statul a gândit politici de angajări. Eu n-am văzut pe nimeni să dea afară din niciun minister!”, a mai precizat Ionuț Pucheanu.

În ceea ce privește Consiliul Județean, Fotea a precizat că instituția are în prezent aproximativ 130 de angajați, deși ar putea să ajungă la peste 220 conform normativelor, dar chiar și așa există sectoare cu excedent de personal.

„Am cerut o analiză detaliată pe fiecare instituție subordonată, pentru că am suspiciunea că unele secții au mai mulți angajați decât ar fi necesar, de exemplu economiști peste numărul optim. Chiar și fără lege, aș fi făcut această restructurare”, a subliniat Costel Fotea.

Potrivit prevederilor, administrațiile locale trebuie ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea plafonului maxim de posturi admis, să adopte noile organigrame.

