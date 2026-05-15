Dispariția rapidă a insectelor polenizatoare, precum albinele, începe deja să declanșeze o criză alimentară globală și malnutriție în anumite regiuni ale lumii, conform unui studiu publicat de Live Science,

Cercetarea, desfășurată pe parcursul unui an în comunitățile agricole din Nepal, Asia de Sud, oferă, pentru prima dată, dovezi cantitative despre impactul direct al declinului polenizatorilor asupra producției agricole și nutriției umane.

Impactul crizei polenizatorilor asupra sănătății umane

În ultimele trei decenii, populația globală de insecte a scăzut într-un ritm alarmant, cu până la 1% anual, un fenomen pe care experții l-au denumit deja „apocalipsa insectelor”.

Scăderea alarmantă a numărului insectelor polenizatoare a declanșat o îngrijorare la nivelul experților.

Studiul realizat în Nepal a arătat că insectele polenizatoare contribuie cu aproximativ 44% la veniturile fermierilor locali și asigură peste 20% din aportul esențial de nutrienți, inclusiv vitaminele A, E și acid folic.

Cercetătorii au observat că scăderea numărului și diversității polenizatorilor a avut un efect direct asupra sănătății și bunăstării comunităților locale.

Jumătate dintre copiii incluși în studiu sufereau de întârzieri în creștere, cauzate de lipsa unei diete adecvate. Aceste diete, bazate pe fructe, legume și leguminoase care depind de polenizare, au fost afectate de scăderea randamentului agricol.

Dacă nu se schimbă nimic, până în 2030 fermierii ar putea pierde încă 7% din aportul de vitamina A și acid folic, ceea ce ar crește riscul de orbire și malformații congenitale.

O problemă globală cu implicații economice și alimentare

Deși studiul s-a desfășurat în Nepal, rezultatele trag un semnal de alarmă la nivel global. Aproximativ două miliarde de oameni depind de micile ferme pentru hrană, iar trei sferturi dintre culturile agricole din lume au nevoie de polenizare.

Produse populare precum cafeaua, migdalele și ciocolata sunt complet dependente de activitatea polenizatorilor.

Soluții simple pentru o problemă complexă

Cercetătorii sugerează câteva măsuri simple care ar putea stopa „apocalipsa insectelor”.

Plantarea florilor sălbatice locale lângă ferme, creșterea populațiilor de albine sălbatice și reducerea semnificativă a utilizării pesticidelor sunt printre soluțiile propuse.

Modelele computerizate arată că aceste măsuri nu doar că ar restabili populația de insecte, ci ar crește și veniturile fermierilor cu 30%, îmbunătățind totodată consumul de vitamina A și acid folic cu 5% și 9% respectiv.

„Biodiversitatea nu este un lux. Este fundamentul sănătății, hranei și mijloacelor noastre de trai”, ecologul Thomas Timberlake, unul dintre autorii studiului.

Avertismentele experților nu sunt noi, însă problema devine din ce în ce mai acută. Dispariția albinelor nu va distruge planeta instantaneu, dar efectele vor escalada rapid, punând în pericol securitatea alimentară la nivel global.

