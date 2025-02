Ce este codul IBAN și de ce a fost creat

IBAN este acronimul pentru International Bank Account Number (n.n. – în traducere Număr Internaţional de Cont Bancar). Este vorba despre un sistem standard de numerotare a conturilor bancare stabilit la nivel internațional. Acesta este utilizat atât pentru trimiterea de fonduri interbancare, cât și pentru transferuri de bani între bănci și ajută băncile să proceseze transferuri în toată lumea, potrivit Tipalti.com.

Altfel spus, este un număr unic pentru contul tău bancar, care oferă un sistem de protecție ce verifică datele contului înainte de a trimite fonduri între bănci. Trebuie spus că IBAN-ul și numărul de cont nu sunt același lucru. Înainte de implementarea sa, numerele de cont aveau diverse formate naționale care generau confuzii și erori în procesarea plăților transfrontaliere. În aceste condiții, s-a decis introducerea codului IBAN cu scopul de a facilita procesarea eficientă, fără erori și fără întârzieri a tranzacțiilor financiare transfrontaliere.

Practic, codul IBAN a fost creat pentru a standardiza identificarea precisă a conturilor bancare la nivel global, în cadrul tranzacțiilor interne sau internaționale, pentru a unifica aceste formate și pentru a simplifica transferurile internaționale de fonduri, reducând riscul de erori în timpul transferurilor de fonduri.

Cum arată un cod IBAN

În general, un cod IBAN este compus din litere și cifre, care ajută băncile să proceseze transferuri în toată lumea. Concret, codul IBAN poate avea până la 34 de caractere alfanumerice, iar structura sa generală include următoarele detalii:

Codul ţării – primele două litere reprezintă ţara în care se află contul bancar. Spre exemplu, acestea sunt „RO” pentru România.

– primele două litere reprezintă ţara în care se află contul bancar. Spre exemplu, acestea sunt „RO” pentru România. Cifre de verificare – următoarele două sunt cifrele de verificare sau de control, care sunt calculate cu un algoritm şi se utilizează pentru a valida corectitudinea IBAN-ului.

– următoarele două sunt cifrele de verificare sau de control, care sunt calculate cu un algoritm şi se utilizează pentru a valida corectitudinea IBAN-ului. Codul bancar – acest cod este format din patru caractere și identifică banca.

– acest cod este format din patru caractere și identifică banca. Filiala băncii – acest cod de sortare conține şase cifre și identifică filiala băncii.

– acest cod de sortare conține şase cifre și identifică filiala băncii. Numărul de cont bancar – ultimele opt cifre reprezintă numărul unic al contului bancar. În general, numerele de cont mai scurte sunt aliniate la stânga şi sunt precedate de zerouri, pentru a obţine opt cifre.

Codul IBAN este utilizat mai ales în majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene și în alte țări europene. Trebuie să știi că lungimea și structura codului IBAN variază de la o țară la alta, însă formatul este întotdeauna același pentru o anumită țară.

IBAN reprezintă un sistem standard de numerotare a conturilor bancare

Spre exemplu, IBAN-ul în România are 24 de caractere, la fel în Spania, în Franța și Italia are 27 de caractere, în Germania are 22 de caractere, în Țările de Jos are 18 caractere, în Norvegia are 15 caractere, iar în Liechtenstein are 21 de caractere. Numărul maxim pe care îl poate folosi o țară este de 34 de caractere. Iată cum arată un cod IBAN de România:

RO 12 ABCD 102030 12345678

unde,

RO = codul țării (România)

12 = cifre de verificare

ABCD = codul bancar

102030 = filiala băncii

12345678 = numărul de cont bancar

Cum funcționează un cod IBAN

Așa cum am precizat deja, codul IBAN a fost conceput pentru a minimiza erorile care ar putea apărea în timpul transferurilor de fonduri, dar și pentru a împiedica fraudele. Cifrele de control incluse în structura numărului unic permit sistemelor bancare să verifice validitatea unui IBAN înainte de a procesa orice tranzacție, reducând astfel riscul de erori și întârzieri, asigurând că fondurile sunt direcționate corect.

Atunci când dorești să efectuezi o tranzacție bancară transfrontalieră, caracterele care compun codul tău unic IBAN sunt rulate prin sistemul electronic de plăți care este utilizat de banca la care ai deschis un cont pe numele tău. Prin verificarea numerelor și a literelor în baza sa de date, sistemul este capabil să confirme contul expeditorului și pe cel al destinatarului, aflăm de pe site-ul N26.com. Pentru asta sunt utilizați o serie de algoritmi speciali care pot digera și verifica informațiile asociate contului. Dacă aceste date sunt valide, plata va putea fi procesată.

Obținerea și utilizarea codului IBAN

Pentru a efectua transferuri bancare fără probleme este esențial să introduci corect codul IBAN pentru că o greșeală cât de mică în completarea acestuia poate duce fie la trimiterea fondurilor către un alt destinatar, fie la aplicarea unor taxe pentru tranzacții invalide ori netrimiterea fondurilor.

În mod normal, codul IBAN poate fi găsit accesând contul tău bancar online. Pentru asta trebuie să accesezi aplicația și să selectezi tab-ul denumit Conturi din partea de sus a ecranului. Apoi selectezi contul și accesezi butonul Vezi detalii, iar aici vei regăsi codul IBAN.

De asemenea, poți afla codul IBAN din serviciul de internet banking al băncii la care ai deschis un cont. Accesează aplicația și selectează cardul aferent contului pentru care vrei să afli IBAN-ul. Apoi, apasă pe butonul Setări Card și după aceea accesează opțiunea Detaliile cardului. Odată ce ai parcurs acești pași o să ți se afișeze IBAN-ul.

De asemenea, ai posibilitatea să soliciți codul IBAN prin e-mail, iar banca îți va transmite un extras de cont pe care să-l descarci IBAN-ul. Acesta poate fi aflat pur și simplu mergând la o sucursală a băncii de care aparții, unde, pe baza unui act de identitate (în original) vei putea solicita IBAN-ul.

Este bine de știut că un cod IBAN cu un format valid nu va garanta în mod automat că acesta există, că este corect sau că este asociat contului dorit. Pentru a evita orice fel de probleme, specialiștii în domeniu recomandă să verifici informațiile direct cu instituția bancară ori cu persoana căreia intenționezi să-i transferi bani, relatează Wise.com. Nu în ultimul rând, în unele țări, IBAN-ul este afișat pe cardurile bancare.

Cine folosește coduri IBAN

Deși codurile IBAN au fost concepute inițial pentru a putea efectua plăți între băncile din zona euro ori între persoane fizice, aceste numere unice bancare sunt acum utilizate în peste 70 de țări din întreaga lume. În schimb, în țări precum SUA sau Canada, IBAN-urile nu au fost adoptate și nu sunt necesare pentru transferul de fonduri.

Ai nevoie de codul IBAN atunci când vrei să trimiți sau să primești bani

Chiar dacă nu utilizează în prezent sistemul IBAN, conturile bancare din SUA utilizează numerele de direcţionare ABA pentru transferuri interne de bani şi codurile SWIFT pentru transferuri internaţionale de bani.

SWIFT este acronimul pentru Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication și se referă la o instituție financiară într-o tranzacție internațională. Diferența principală dintre cele două tipuri de cod constă în informațiile din interior. IBAN-urile sunt necesare când efectuezi o tranzacție internațională către o țară care a adoptat sistemul de plăți pe bază de IBAN, în timp ce SWIFT este utilizat pentru a direcționa tranzacțiile către banca destinatară corectă, se menționează pe Tipalti.com.

Trebuie spus că nu toate ţările necesită un IBAN pentru a transfera bani. Spre exemplu, dacă trimiţi bani cu ajutorul unei aplicaţii dedicate pentru transferuri de bani interne sau internaţionale ori printr-o altă metodă, va fi necesar să utilizezi un cod IBAN pentru transferuri de bani în Regatul Unit. Totodată, un IBAN va fi necesar dacă faci o plată transfrontalieră şi dacă banca destinatarului se află într-o ţară care folosește sistemul IBAN.

Când ai nevoie de codul IBAN

Pe scurt, IBAN-ul este un element esențial al tranzacțiilor moderne și este necesar ori de câte ori ai de primit sau de efectuat plăți prin transfer bancar, fie la nivel național, fie internațional. Sunt multe situații în care ai nevoie de codul IBAN, în special atunci când vrei să trimiți sau să primești bani. Dacă trimiți sau primești bani dintr-o altă țară, IBAN-ul este obligatoriu pentru ca fondurile să fie direcționate corect pentru că, fără un IBAN valid, tranzacția poate fi respinsă sau poate ajunge într-un cont greșit.

Numărul unic este necesar și pentru plăți în interiorul țărilor care folosesc sistemul IBAN (inclusiv în România) unde multe bănci cer IBAN-ul pentru transferurile între conturi diferite, mai ales în mediul online. În același timp, angajatorii solicită de obicei codul IBAN pentru a putea vira lună de lună salariul în contul angajatului. Același lucru este valabil și pentru alte plăți, precum indemnizații sau beneficii sociale.

La fel stau lucrurile și dacă ești freelancer, antreprenor sau deții o companie. În aceste situații va trebui să menționezi IBAN-ul pe facturi pentru a putea încasa plățile de la clienți. De asemenea, când faci plăți către furnizori sau parteneri de afaceri, trebuie să ai IBAN-ul acestora. Dacă ai de primit o rambursare de taxe, ajutoare sociale sau alte plăți guvernamentale, autoritățile îți vor solicita IBAN-ul pentru a efectua transferul. În sfârșit, unele magazine online sau servicii de abonament (precum utilități sau asigurări) pot solicita IBAN-ul clienților pentru plățile recurente prin debit direct.

