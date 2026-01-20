Ce este Consiliul pentru Pace

Consiliul pentru Pace va fi condus de Donald Trump, conform statutului său fondator.

„Este o organizație internațională care urmărește să promoveze stabilitatea, să restabilească guvernarea de drept și să asigure pacea durabilă în zone afectate sau amenințate de conflicte”, se arată în preambulul documentului trimis statelor invitate să participe. Consiliul va desfășura activități de consolidare a păcii „în conformitate cu dreptul internațional”.

Conducerea Consiliului pentru Pace

Trump nu doar că va prezida organizația, dar va fi și „reprezentant inaugural” al SUA.

„Președintele va avea autoritatea exclusivă de a crea, modifica sau dizolva entități subsidiare necesare pentru îndeplinirea misiunii Consiliului pentru Pace”, precizează documentul. De asemenea, el va numi membri ai unui consiliu executiv, selectați ca „lideri cu statură globală”, pentru mandate de doi ani.

Statutul mai menționează că președintele poate adopta rezoluții și alte directive „în numele Consiliului pentru Pace” și poate fi înlocuit doar prin „demisie voluntară sau incapacitate”.

Cine poate deveni membru în Consiliul pentru Pace

Statele pot deveni membre doar prin invitație din partea președintelui SUA. Fiecare țară va fi reprezentată de șeful său de stat sau de guvern. Mandatul standard pentru statele membre este de trei ani, însă contribuțiile financiare mari pot schimba acest lucru.

„Perioada de trei ani nu se aplică statelor care contribuie cu peste 1 miliard de dolari în primul an de la intrarea în vigoare a statutului”, se specifică în document. Deciziile consiliului vor necesita „majoritatea voturilor statelor membre prezente”, dar vor fi „supuse aprobării președintelui”, care poate vota și în caz de egalitate.

Consiliul executiv al Consiliului pentru Pace

Consiliul executiv va implementa misiunea organizației. Potrivit Casei Albe, acesta va fi condus de Trump și va include șapte membri:

Marco Rubio, secretar de stat al SUA;

Steve Witkoff, negociator special al lui Trump;

Jared Kushner, ginerele lui Trump;

Tony Blair, fost premier britanic;

Marc Rowan, miliardar american;

Ajay Banga, președinte al Băncii Mondiale;

Robert Gabriel, consilier de securitate națională al lui Trump.

Cine a primit invitații la Consiliul pentru Pace

Zeci de țări și lideri au confirmat primirea invitației. Printre acestea se numără China, India, Rusia (președintele Vladimir Putin), Ucraina (Volodimir Zelenski) și Canada (premierul Mark Carney). Și președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, precum și liderul Argentinei, Javier Milei, au confirmat participarea.

Alte țări care au primit invitații includ Iordania, Brazilia, Paraguay, Pakistan și numeroase state din Europa, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Cine va participa la Consiliul pentru Pace

Mai multe țări, de la Albania la Vietnam, și-au exprimat disponibilitatea de a adera. Premierul Ungariei, Viktor Orban, un susținător fervent al lui Trump în Uniunea Europeană, a confirmat participarea. Totuși, Canada a declarat că va participa fără să plătească taxa de 1 miliard de dolari pentru un loc permanent. Rămâne neclar dacă alte țări, precum Armenia, Belarus, Kazahstan, Maroc sau Vietnam, vor fi dispuse să plătească suma cerută.

Cine refuză să participe la Consiliul pentru Pace

Franța, un aliat tradițional al SUA, a anunțat că nu se va alătura. Decizia a determinat o reacție imediată din partea președintelui Trump, care a amenințat cu taxe vamale mari asupra vinurilor franceze.

Președintele ucrainean Zelenski a declarat că este „foarte dificil” să fie membru al unui consiliu alături de Rusia și că „se lucrează la această problemă”.

Conform statutului, consiliul va intra în vigoare „după exprimarea consimțământului de a adera de către trei state”.

