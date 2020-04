De Simona David,

Dan Savenco a organizat o licitație de tricouri în scop caritabil, în urma căreia s-au strâns aproximativ aproape 2.000 de euro.

Tare pe picioare, agil și bătăios, pivotul este mereu în contact cu apărătorii adverși. Ca un ghimpe așezat în mijlocul defensivei, pivotul se luptă atât pentru minge, cât și pentru spațiu, iar asta îl transformă în cel mai faultat jucător de pe teren. Dar nici el nu va rămâne dator…

Tricourile au fost cumpărate cu prețuri între 100 de euro și puțin peste 300, cele mai „scumpe” fiind tricoul lui Savenco (310 euro) și Saeid Heidaridad (1.500 de lei), goal-keeper-ul dinamovist din Iran, aflat în topul portarilor din actualul sezon al Ligii Campionilor; de altfel, Federația Europeană de Handbal l-a poziționat pe Saeid Heidarirad pe locul 5.

Masivul pivot dinamovist, șeful haitei de câini, a anunțat câștigătorii licitației chiar în prima zi de Paști, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ne-am gândit cum putem să ajutăm concret, nu prin filmulețe în care ne arătam talentul lovind cu piciorul hârtia igienică, ci oferind produsele de care oamenii au nevoie. Inițial, am vrut să donăm produsele cumpărate din banii strânși unui azil de bătrâni, dar, ulterior, am găsit un bătrân din Vaslui, cu o pensie de 150 de lei. Acum întrebăm de ce are nevoie exact, îi cumpărăm și îi ducem. Sau, poate are nevoie de îngrijiri medicale. Am decis să donăm produse, nu bani, pentru a fi siguri că ajutorul nostru se îndreaptă fix către cei care au nevoie.

Dan Savenco, pentru Libertatea: