Platforma informatică necesară pentru voucherele de energie a fost livrată la timp de Ministerul Energiei, iar românii vor primi luna aceasta un voucher de 50 de lei lunar pentru a compensa creșterea facturilor.

Durata de implementare a voucherelor la energie: un an

Ivan a exprimat încredere în colegii de la Ministerul Muncii că vor trimite voucherele de energie la timp, permițând românilor să-și plătească facturile fără penalități.

Cât despre durata implementării măsurilor pentru reducerea prețurilor la energie, ministrul a estimat un an.

„Durata de implementare medie variază între două săptămâni şi şase luni. Eu cred că un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ şase luni, un an, până la care să vedem primele efecte”.

Bogdan Ivan: Românii au 3 oferte la energie sub prețul plafonat de 1,30 lei

Bogdan Ivan a menționat că există deja trei oferte sub prețul plafonat de 1,30 lei, variind între 1,10 și 1,30 lei. Acesta este un rezultat al pactului între stat și privat pentru reducerea prețurilor la energie.

Prețurile practicate de cei mai mari furnizori de energie din România, potrivit ANRE:

Nova Power: de la 1,19 lei/KWh

Schema de ajutor pentru românii vulnerabili

Ministrul Energiei a explicat că schema de ajutor a fost instituită în anticiparea eliminării plafonării prețului la energia electrică de la 1 iulie. Aceasta vizează persoanele cu venituri sub 1.950 lei.

„Odată ce am terminat această etapă, colegii mei de la Ministerul Muncii, împreună cu cei de la Poşta Română, operaţionalizează sistemul şi vor trimite aceste carduri în cursul lunii septembrie”, a precizat Ivan.

El a adăugat că beneficiul depinde de momentul înscrierii în platforma informatică.

„Dar ce e foarte important e că acei oameni care aveau înainte facturi de 60-70 de lei, în urma schemei de plafonare care a fost eliminată la 1 iulie, cu o decizie luată în anul 2024, ca să fie foarte clar, vor avea o creştere la aproximativ 130-140 de lei. Cei 50 de lei acordaţi prin aceste vouchere vor acoperi aproximativ 60-70% din această creştere pentru consumatorii cu venituri mici”, a precizat Ivan.

