Ce gadgeturi simple ne fac viața mult mai ușoară?

Un gadget este un obiect mic, practic, ingenios construit. Termenul, împrumutat din engleză, a intrat în dicționar (DEX), de unde aflăm că un astfel de obiect are utilitate neînsemnată. Dacă ne uităm însă la noutăți, ne bate gândul să contrazicem întrucâtva definiția. Multe gadgeturi, unele deloc pretențioase, ne fac viața mult mai ușoară.

Am cules mai jos câteva exemple. Îți povestim de ce se află pe listă și cât trebuie să scoți din buzunar ca să le folosești în viața de zi cu zi.

Smartphone-ul cu ecran mare

Un display mare îți permite să urmărești filme direct pe telefon sau să editezi mult mai ușor fotografiile. Nu-i greu să găsești un astfel de model printre telefoanele accesibile. Un exemplu este Samsung J4 Plus, care se comportă ca un telefon mobil performant și are nu doar un ecran generos, ci și o cameră foto-video cu funcții interesante, cum ar fi Dual Messenger și App-pair. Telefonul este disponibil in trei culori: negru, auriu sau albastru.

Preț: 849 lei

Mini-boxa bluetooth portabilă

O astfel de boxă poate fi conectată la smartphone sau la tabletă pentru a asculta muzică. Are un difuzor destul de puternic, poate avea funcție radio și este ușor de transportat în buzunar, în rucsac sau în geantă. O poți lua cu tine la picnic – chiar dacă oferă o audție de înaltă calitate, are o rază de acțiune de aproximativ 10 metri, așa că nu îi va deranja pe cei din jur.

Preț: 45 – 165 lei

Încărcătorul auto Dual USB

Imaginează-ți cum e să rămâi în pană pe autostradă, să vrei să suni la service, dar te trezești fără baterie la telefon și fără încărcător auto. Păstrează întotdeauna în torpedo un încărcător auto, de preferat unul prevăzut cu două porturi USB, cum este acest model Anker.

Preț: 49 lei

Becurile smart cu conectivitate wireless

Becurile LED inteligente îți luminează casa prin conectarea la rețeaua WiFi din locuință. Pot fi controlate de la distanță, de pe smartphone sau tabletă, cu ajutorul unei aplicații, și îți permit să ajustezi după voie intensitatea și culoarea, dar și să economisești energie.

Preț: 120-230 lei

Telecomanda universală

Un dispozitiv simplu, prea bine cunoscut, dar încă util. Logitech ne propune, de exemplu, un model de telecomandă universală care poate lua locul altor opt tipuri de modele și care este compatibil cu peste 225.000 de dispozitive diferite.

Preț: 200 lei

