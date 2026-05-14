Donald Trump se declară „prietenul” lui Xi Jinping

Însoțit la Beijing de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth și 16 lideri de afaceri, Donald Trump a adoptat un ton conciliant și a promis un „viitor fabulos” în relațiile americano-chineze.

„Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră. Este o onoare să vă fiu prieten, iar relațiile dintre China și Statele Unite vor fi mai bune ca niciodată. Vom avea un viitor fabulos împreună”, a declarat liderul republican de la Casa Albă.

Xi Jinping avertizează în legătură cu Taiwan

La rândul lui, Xi Jinping a ținut să-i transmită un avertisment președintelui american, și anume că Beijingul ar putea intra într-un „conflict” în legătură cu Taiwan, dacă Washingtonul ar gestiona „necorespunzător” această chestiune foarte sensibilă pentru China.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă în relațiile chinezo-americane. Dacă este gestionată corespunzător, relațiile dintre cele două țări (China și Statele Unite – n.r.) pot rămâne în general stabile. Dacă este gestionată necorespunzător, cele două țări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict”, a declarat Xi Jinping, citat de CCTV.

Liderul chinez a folosit un cuvânt în mandarină care nu înseamnă neapărat conflict militar, ci se poate referi și la o opoziție puternică sau la o confruntare diplomatică și politică, notează AFP.

„Separatismul taiwanez este incompatibil cu pacea în Strâmtoarea Taiwan”, care separă insula de China continentală, i-a subliniat Xi lui Trump.

China insistă pe lângă Statele Unite să nu ofere sprijin militar și diplomatic actualelor autorități de la Taipei, care provin dintr-un partid cu o poziție tradițional pro-independență.

Lumea, la o „răscruce”

Pe de altă parte, Xi Jinping s-a declarat „încântat” să-l primească pe Donald Trump și a afirmat că cele două țări ar trebui să fie „partenere, nu rivale”, în pofida numeroaselor diferende dintre ele.

„Cooperarea aduce beneficii ambelor părți, în timp ce confruntarea dăunează amândurora. Trebuie să fim parteneri, nu rivali; trebuie să ne ajutăm reciproc să reușim și să prosperăm împreună, trasând astfel o nouă cale de bună înțelegere între marile puteri în această nouă eră”, i-a transmis Xi lui Trump, adăugând că lumea se află „la o răscruce”.

Potrivit jurnaliștilor aflați la fața locului, summitul dintre Trump și Xi a durat aproximativ două ore și cincisprezece minute. După întâlnire, Ministerul chinez de Extene a emis un comunicat cu principalele subiecte abordate, Taiwanul fiind trecut la „probleme regionale”.

„Cei doi lideri au făcut schimb de opinii asupra principalelor probleme internaționale și regionale, inclusiv situația din Orientul Mijlociu, criza din Ucraina și Peninsula Coreeană”, a anunțat Ministerul chinez de Externe, fără a oferi detalii suplimentare.

China este deschisă pentru companiile americane

În afară de Trump, Xi s-a întâlnit joi cu liderii de aafaceri care îl însoțesc pe președintele american. Liderul de la Beijing le-a promis acestora că le va deschide și mai larg poarta de acces pe piața chineză.

„Companiile americane sunt profund implicate în reforma și deschiderea Chinei, iar ambele părți beneficiază de pe urma acestui lucru. Ușa Chinei va continua să se deschidă și mai larg. China salută consolidarea cooperării reciproc avantajoase de către Statele Unite și este încrezătoare că firmele americane vor avea perspective și mai bune în China”, a declarat Xi, citat de agenția de presă de stat Xinhua.

Plimbare la Templul Cerului, banchet de stat și ceai

Dincolo de summit, Xi și Trump au făcut o plimbare joi la Templul Cerului din Beijing, un loc istoric care datează din secolul al XV-lea și simbolizează legăturile dintre Cer și Pământ în viziunea tradițională chineză asupra lumii. Inclus în Patrimonul Mondial al UNESCO, Templul Cerului a fost unul dintre obiectivele istorice preferate ale fostului secretar de stat american Henry Kissinger, un artizan al apropierii între China și Statele Unite.

Ziua de joi va continua cu un banchet de stat. Xi și Trump se vor reîntâlni vineri pentru a lua ceaiul împreună și apoi prânzul.

Taiwanul afirmă că SUA și-au „exprimat sprijinul clar și ferm”

Casa Albă s-a ferit să ofere imediat mai multe informații despre summitul dintre Trump și Xi. În schimb, Guvernul taiwanez a anunțat că Statele Unite și-au exprimat „sprijinul clar și ferm” pentru această insulă democratică.

„Partea americană și-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul clar și ferm pentru Taiwan”, a spus purtătoarea de cuvânt a Guvernului taiwanez, Michelle Lee.

În ceea ce privește avertismentul adresat de Xi Jinping, Ministerul taiwanez de Externe a subliniat că „autorităţile de la Beijing sunt în prezent singurul risc la adresa păcii şi stabilităţii regionale”.

Taiwanul menționează ca dovadă în acest sens „hărţuirea militară” chineză din jurul insulei şi în regiune, precum şi tacticile chineze „din zona gri”, manevre coercitive care nu constituie însă acte de război.