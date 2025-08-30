Formula de calcul este inclusă în Pachetul 2

Noua formulă de calcul este inclusă în Pachetul 2 de măsuri pentru care guvernul își va angaja răspunderea luni în Parlament.

„Impozitul se calculează în continuare pe baza capacității cilindrice, dar elementul de noutate este introducerea normei Euro. În funcție de aceasta, taxele cresc sau scad. Cele mai mari creșteri se înregistrează la vehiculele sub 1.600 cmc, unde impozitul se poate chiar dubla”, a explicat Iulian Ilie, reprezentant al Direcției de Taxe Sector 3.

Astfel, un șofer scutit în prezent de impozitul auto va plăti după adoptarea noilor reguli 80 de lei anual. Pentru mașinile cu motoare de până la 1.600 cmc, impozitul va ajunge la 176 de lei, dublu față de anul curent, în funcție de norma de poluare.

Specialist: Taxe de Evul Mediu

Pentru un autoturism mai puternic, impozitul va crește la aproape 300 de lei, față de 230 de lei în prezent. În schimb, pentru un motor de 3,5 litri, impozitul scade de la 6.370 la 5.202 lei, dacă mașina are norma Euro 4.

„Ideea de a percepe impozite şi taxe doar pentru că ai nevoie de bani este o idee care nu ar trebui să existe într-un sistem fiscal modern. Ţine de Evul Mediu, atunci când regii voiau să plece la război şi mai introduceau un impozit, mai măreau o zeciuială””, a comentat, pentru Observatornews, analistul fiscal Dan Schwartz.

Guvernul susține însă că măsura ar putea impulsiona achiziția de mașini noi. În prezent, din cele 8,6 milioane de autoturisme înregistrate în România, aproape 3 milioane sunt Euro 4, cu o vechime de până la 19 ani, iar doar un sfert au sub 15 ani vechime.

Noile reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie anul viitor.

