Pe drumurile din mai multe țări europene, serviciile de urgență utilizează un semn rutier temporar, denumit A-34, pentru a avertiza șoferii despre un accident rutier în apropiere.

Semnul, sub forma unui triunghi galben strălucitor, prezintă o pictogramă cu o mașină răsturnată, cerând conducătorilor auto să reducă imediat viteza și să fie pregătiți pentru posibile închideri de benzi sau prezența echipajelor de intervenție.

Acest semn este un standard european care sporește siguranța rutieră.

Deși nu există o pedeapsă directă pentru trecerea pe lângă semnul A-34 fără a reduce viteza, poliția poate aplica amenzi considerabile pentru crearea unor situații periculoase în zona accidentului.

Experții polonezi explică faptul că autoritățile folosesc frecvent prevederile generale ale legii pentru a sancționa șoferii care nu respectă semnalizările. Amenzile pot ajunge la 5.000 de zloți (circa 1.200 de euro).

De asemenea, șoferii care fotografiază locul accidentului sau victimele riscă sancțiuni suplimentare.

„Poliția are o marjă largă de acțiune în acest caz și poate aplica amenzi în conformitate cu articolul 86 din Codul Funciar și Ipotecar, în funcție de situație și nivelul de pericol creat de șofer”, subliniază experții.

Utilizarea semnului A-34 în Polonia reflectă o practică mai largă din Europa. Semne similare, care prezintă o pictogramă universală cu o mașină răsturnată, pot fi întâlnite pe drumurile din Spania, Bulgaria și Franța.

Deși fundalul acestor indicatoare poate varia de la galben strălucitor la alb cu margine roșie, elementul vizual principal rămâne același. Acest design universal permite șoferilor din orice colț al lumii să înțeleagă rapid mesajul de avertizare, eliminând bariera lingvistică.

