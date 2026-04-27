Lista petrecerilor organizate de 1 Mai în Vama Veche

Doar câteva zile ne mai despart de minivacanţa de 1 Mai și, de această dată, cea mai căutată stațiune va fi Vama Veche, spune președintele Consiliului Regional Sud-Est al ANAT, Cristian Bărhălescu.

„Ca de obicei, știm că acolo capul de afiș este Vama Veche, vârful de sezon este Vama Veche, de obicei. Tinerii care de peste 40-50 de ani vin pe litoral de 1 Mai, ca un semn al începutului de sezon estival”, a declarat Bărhălescu pentru Radio Constanța.

Petreceri pe plajă, muzică bună, focuri de tabără şi lansări de lampioane. Toate compun tabloul clasic al Vamei, simbolul libertăţii şi nonconformismului.

Pentru 1 Mai 2026 în Vama Veche se anunță o atmosferă vibrantă, cu concerte confirmate precum Specii la Bibi Bistro pe 1 mai și Kempes la Hambar Vama Veche (deschidere pe 1 mai). De asemenea, sunt programate petreceri, inclusiv „Ani de Liceu” la La Caleta, oferind o combinație de hip-hop, rock și muzică de petrecere pentru deschiderea sezonului.

Principalele evenimente (1 Mai 2026):

Concert Specii: Pe 1 mai 2026, ora 20:00, la Bibi Bistro.

Concert Kempes: Pe 1 mai, începând cu ora 21:00, la Hambar Vama Veche.

Petrecere „Ani de Liceu": La „La Caleta" Vama Veche

Evenimente la Terase: Hambar Vama Veche anunță de asemenea Romanita pe 2 mai.

Programul complet al concertelor și evenimetelor din Mamaia

Minivacanța de 1 mai începe oficial în seara de 30 aprilie 2026, când stațiunea prinde viață și dă tonul unui weekend care nu se oprește până după răsărit. Fratelli Mamaia deschide seria evenimentelor cu o petrecere specială în ajun, unde vibe-ul elegant se îmbină cu energia autentică a muzicii live.

Atmosfera este întreținută de Taraful Marian Mexicanu și Taraful de la Vărbilău, într-un concept care aduce împreună rafinamentul și spiritul de sărbătoare al începutului de sezon. În paralel, Breeze Mamaia dă startul distracției cu Disco Biscuit Party, completând perfect prima noapte de petrecere de pe litoral.

Piațeta Cazino Mamaia, Scena Mamma Mia:

1 mai 2026, ora 19.30: Diana Matei & Taraful Cleante, Denis Ștefănescu & Vocal Impact Band

2 mai 2026, ora 19.30: AMNA, Trupa Discoteka

3 mai 2026, ora 19.30: Matteo, Trupa NADA

Fratelli Mamaia:

30 aprilie 2026: Taraful Marian Mexicanu și Taraful de la Vărbilău

1 mai 2026: Portobello 34th Edition – Untold Seaside Stories, cu artiști internaționali precum Satori, Sora, AFGO & KOV

2 mai 2026: show live incendiar cu Loredana, într-o producție memorabilă

Biutiful by the Sea:

1 mai 2026: Saluti dal Mare – un prânz cu influențe italiene și atmosferă relaxată

2 mai 2026: La Casita by Don Julio – o petrecere vibrantă, cu accente mexicane și cocktailuri fresh

Nuba Beach Club:

1 mai 2026: „The Jungle” – Whomadewho

2 mai 2026: „The Jungle” – Valeron

LOFT Mamaia:

1 și 2 mai 2026: Cirque du LOFT

Hotel Nyota:

30 aprilie 2026: Pre-party LOFT Mamaia – Day 0

Breeze Mamaia:

30 aprilie 2026: Disco Biscuit Party

1 mai 2026: concert Johny Romano

2 mai 2026: Disco Biscuit Party

Festival du Bonheur POUR LES GOURMAND – va avea loc între 30 Aprilie-03 Mai 2026 în Complex Enigma/ Mamaia.

Black Sea Family Fest: 3 zile de natură și experiențe, la doar 15-20 de minute de Constanța:

teatru de păpuși și momente interactive pentru cei mici

face painting și workshopuri creative

atelierul Picturești, unde copiii transformă culorile în experiență

treasure hunt și jocuri de explorare

mascote și personaje pentru interacțiune directă

zone de joacă dedicate copiilor

concert live cu Trupa Discoteka și DJ MK33 (1 mai, ora 19:00)

zone de relaxare și socializare pentru părinți

food area și barbeque în aer liber

Specialiștii în turism spun că, în acest an, numărul celor care aleg să petreacă vacanțele pe litoralul românesc ar putea fi mai mare în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Minivacanța de 1 Mai 2026: câte zile libere au românii

Minivacanța de 1 Mai va fi în acest an un „weekend prelungit” întrucât Ziua Muncii, zi liberă legală în România, pică vineri. Astfel, milioane de români vor avea la dispoziție trei zile libere consecutive, ideale pentru o escapadă de primăvară.

Ziua Muncii este recunoscută la nivel internațional ca o celebrare a drepturilor angajaților și a condițiilor de muncă. Potrivit Codului Muncii, data de 1 Mai este declarată zi nelucrătoare în România, excepție făcând sectoarele unde activitatea nu poate fi întreruptă.

Pentru elevi, ziua de 1 Mai coincide cu perioada cursurilor din ultimul modul educațional al anului. Aceștia vor avea liber doar vineri, 1 mai, urmând să revină la școală luni, 4 mai. Aceasta nu constituie o vacanță propriu-zisă, însă oferă o pauză de o zi de la activitățile școlare.

