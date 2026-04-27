Măsuri care ar putea reduce facturile de energie

Într-o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan, Dan Pîrșan, președintele APCE, propune un set de măsuri care pot conduce la „scăderea directă a facturilor de energie pentru populație și pentru numeroase companii din România”.

Acestea sunt: eliminarea contribuției pentru cogenerare din facturi, o cotă redusă de TVA de 5% pentru sistemele fotovoltaice, compensarea financiară lunară a energiei livrate de prosumatori, eliminarea barierelor brocratice și reducerea tarifelor de transport percepute de Transelectrica.

APCE a salutat inițiativa premierului de a debloca accesul la rețele prin filtrarea avizelor tehnice de racordare (ATR) emise de către Transelectrica, dar consideră că „din nefericire, efectele acestei măsuri se vor vedea doar pe termen mediu și lung, iar în cel mai optimist scenariu putem lua în calcul o perioadă de minimum 1 până la 3 ani până la apariția unor noi capacități semnificative de producție”.

În acest context, asociația propune cinci „măsuri concrete, aplicabile imediat sau într-un interval de câteva luni”.

Una dintre ele este eliminarea, prin Ordonanță de Urgență, a contribuției pentru cogenerare din facturile tuturor consumatorilor de energie electrică din România, pe care ONG-ul o consideră „o subvenționare mascată, regresivă și ineficientă”.

„După 14 ani de aplicare, această contribuție continuă să fie plătită de toți consumatorii de energie electrică din România, indiferent dacă beneficiază sau nu de sisteme centralizate de încălzire. În opinia noastră, mecanismul a devenit o taxă națională destinată susținerii unor sisteme locale ineficiente, fără legătură directă cu serviciul de furnizare a energiei electrice”, se arată în scrisoare.

APCE susține că a obținut de la Comisia Europeană un document juridic care confirmă faptul că eliminarea acestei taxe nu ar încălca legislația europeană și nu ar genera consecințe de infringement.

Mai multe țări din Europa aplică TVA zero pentru componentele și instalarea sistemelor fotovoltaice

A două măsură face referire la TVA de 5% pentru toate componentele sistemelor fotovoltaice, inclusiv montaj și service.

„Solicităm aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru toate componentele sistemelor fotovoltaice, inclusiv baterii, montaj și service, așa cum se aplică în numeroase state europene. Țări precum Germania, Olanda, Austria, Croația, Irlanda, Regatul Unit și Danemarca aplică TVA zero sau cote reduse pentru componentele și instalarea sistemelor fotovoltaice. Uniunea Europeană permite statelor membre să aplice cote reduse sau chiar 0% TVA pentru livrarea și instalarea de panouri solare, prin Directiva (UE) 2022/542. România trebuie să folosească aceste instrumente fiscale pentru stimularea investițiilor cetățenilor în energie curată”, potrivit sursei citate.

Prosumatorii sunt transformați în „finanțatori involuntari” ai furnizorilor de energie

O altă măsură prevede emiterea unei Ordonanțe de Urgență pentru compensarea financiară lunară a surplusului de energie livrat în rețea de către prosumatori.

„România este singura țară din Europa în care surplusul de energie injectat în rețea de către prosumatori se compensează financiar la un termen de până la 24 de luni de la data facturării. Acest mecanism, rezultat al legislației secundare adoptate în anul 2022 de către ANRE, a transformat prosumatorii în finanțatori involuntari ai furnizorilor de energie, cu sume estimate la sute de milioane de euro anual”, precizează Dan Pîrșan.

APCE solicită compensarea financiară lunară a surplusului de energie, așa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene.

„Aceste măsuri nu reprezintă privilegii. Ele înseamnă normalitate, echitate, respect și susținerea oamenilor care au investit din resurse proprii într-un viitor mai curat și mai sigur energetic pentru România. Înseamnă dreptate pentru peste 310.000 de gospodării și firme din România, adică peste 700.000 de cetățeni”, a adăugat el.

Legislația ar favoriza exclusiv furnizorii de energie

A patra măsură prevede eliminarea barierelor birocratice pentru cetățenii care locuiesc la blocuri și condominii.

„În prezent, cetățenii care locuiesc la blocuri nu pot beneficia în mod real de energia produsă pe acoperișurile imobilelor, din cauza unei legislații care favorizează exclusiv furnizorii de energie. De asemenea, românii care locuiesc la bloc sunt împiedicați de o legislație învechită să instaleze kituri fotovoltaice de balcon, care ar putea reduce semnificativ consumul diurn și facturile la energie. În Germania există deja peste un milion de astfel de kituri instalate”, se mai precizează în scrisoare.

APCE a propus conceptul de „Prosumator de Condominiu” și își exprimă „disponibilitatea de a colabora cu Guvernul României pentru modernizarea urgentă a cadrului legislativ în acest domeniu”.

Reducerea tarifelor de transport percepute de Transelectrica

Ultima măsură face referire la reducerea tarifelor de transport percepute de Transelectrica.

„O cantitate semnificativă de energie, reprezentând excedentul produs de prosumatori, nu tranzitează rețelele operate de Transelectrica. Cu toate acestea, transportatorul național a încasat peste 46 milioane de euro în anii 2024 și 2025 pentru un serviciu care nu a fost prestat în mod efectiv. În consecință, considerăm că aceste costuri nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor de energie electrică din România”, potrivit APCE.

Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Certificatul de naștere nu va mai fi necesar la dosar pentru reînnoirea cărții de identitate
Vilă istorică în valoare de 1.700.000 de euro, scoasă la vânzare pe Bulevardul Dacia
SURSE Grupul politic care ar putea decide soarta lui Bolojan: negocieri tensionate și acuzații dure înainte de moțiune
Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universității Craiova: „Mister, nu mă băga! Nu pot să joc”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta vloggerului. Abia acum au publicat imagini
Cu cine s-a certat Andreea Bălan înainte să plece de la „Te cunosc de undeva”. Aurelian Temișan a spus adevărul: „Am înțeles”
Oase și Maria și-au împlinit cel mai mare vis cu banii de la Power Couple: „Am reușit!”. Ce au cumpărat cu cei 74.289 € câștigați la Antena 1
"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Ea este tânăra care și-a pierdut viața în mașina condusă de prietena sa, în Giurgiu. Mergeau să facă poze de final de liceu

Răspunsul lui Nicușor Dan pentru românii care l-au votat și acum sunt supărați pe el: „Ce pot să spun?”
Criza politică din România din 2026. PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A dispărut ”arma crimei”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal