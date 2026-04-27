Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta vloggerului. Abia acum au publicat imagini

Mamișor, așa cum o alintă Dorian, are o relație specială cu fiu ei, iar la nunta fiului ei, a fost toată un zâmbet, pe chipul ei citindu-se fericirea și mulțumirea. Dorian a publicat primele imagini cu mama lui, la nuntă.

Dorian Popa spune că nunta i-a întrecut așteptările. De asemenea, le-a mulțumit urmăritorilor pentru toate mesajele trimise în cea mai importantă zi din viața lui.

„Bună dimineața, ai mei! Cât de bine m-am distrat aseară! Nu am postat foarte mult pentru că am vrut să mă bucur de fiecare clipă.

A fost senzațional! Mulțumesc din inimă pentru toate urările și mesajele frumoase. Stați geană pentru că urmează să revenim cu toată frumusețea care a fost acolo! Vă mulțumesc voua pentru toată energia trimisă! De abia aștept să vedeți! Doamne, ce vis frumos!”, a fost mesajul transmis de Dorian Popa în mediul online.

„E emoționant și flatant să ai atâția oameni profesioniști, unii dintre cei mai buni din România pe parte de wedding content. Le mulțumesc celor care au venit alături de noi. Pentru mine e un pic mai ușor că asta fac și la muncă și nu a fost stresant. Acum așteptăm să ne simțim bine.

În primul rând îi sfătuiesc pe toți cei care visează să nu înceteze să viseze din niciun punct de vedere. Și din punct de vedere visuri business, visuri emoționale, așa cum este un vis din categoria nuntă. Este mai frumos decât visam și este cu atât mai frumos cu cât Bianca s-a ocupat de toată organizarea și a reușit într-o lună să facă ceva ce nici nu ne așteptam”, a mai spus Dorian Popa.

