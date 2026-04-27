Prima tranșă de bani va fi distribuită automat pensionarilor români, fără cereri suplimentare, iar următoarea este programată pentru luna decembrie.

Câți bani primesc românii, în funcție de pensie

Măsura nu reprezintă o creștere permanentă a pensiilor, ci un sprijin punctual în două etape.

Conform Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, programul „Pachet de solidaritate” urmărește să sprijine categoriile vulnerabile afectate de creșterea prețurilor.

Cuantumul sprijinului financiar variază în funcție de nivelul pensiei pe care o au românii:

1.000 de lei pentru românii care au pensii de până la 1.500 de lei (500 de lei în mai și 500 de lei în decembrie);

800 de lei pentru românii care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei (400 de lei în fiecare tranșă);

600 de lei pentru românii care au pensii între 2.001 și 3.000 de lei (300 de lei în mai și 300 de lei în decembrie).

Când primesc ajutorul financiar românii vulnerabili

Sumele de bani pentru pensionarii vulnerabili vor fi virate automat de casele teritoriale și sectoriale de pensii, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să solicite acest ajutor.

Plata pensiilor pe luna mai 2026 și a ajutoarelor se va face în funcție de metoda de primire aleasă de fiecare pensionar.

Astfel, cei care încasează pensiile prin conturi bancare vor primi banii până cel târziu pe 13 ale fiecărei luni, în timp ce pentru cei care preferă livrarea prin poștă, distribuirea va avea loc între 1 și 15 ale lunii, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

Luna aceasta, în mai 2026, pensionarii din România vor primi pensiile cu o mică întârziere, din cauza zilelor libere de la începutul lunii.

Începând cu ianuarie 2027, pensionarii români cu venituri ce depășesc 3.000 de lei vor beneficia de eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate, ceea ce va duce la creșterea sumelor încasate lunar.

Cum verifică românii dacă vor beneficia de ajutoare

Pentru a afla dacă ești eligibil pentru sprijin financiar în 2026, există mai multe opțiuni:

Contactează Casa Județeană de Pensii sau verifică online prin Spațiul Privat Virtual al ANAF

Consultă cuponul de pensie pentru detalii despre indemnizații sau rețineri

Solicită informații de la Direcția de Asistență Socială din localitatea ta, în cazul ajutoarelor pentru încălzire sau vouchere sociale

Întreabă banca sau Poșta Română dacă există sume suplimentare virate odată cu pensia.

Guvernul a aprobat pe 2 aprilie 2026, „Pachetul de solidaritate”, o ordonanță de urgență care aduce ajutoare financiare importante pentru pensionari și familiile cu copii cu dizabilități.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a detaliat modul în care vor fi distribuite sumele și cine sunt principalii beneficiari.

Potrivit oficialului, aproximativ 2,9 milioane de pensionari vor primi sprijin financiar în două tranșe egale, care vor fi virate în lunile mai și decembrie 2026, odată cu pensia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE