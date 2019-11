De Ana Hațeg,

”La liceu această luptă a durat un an și ceva, în care parcă adevărul nu mai ieșea la lumină. A fost o presiune enormă”, a declarat Ionuț în emisiunea Adrianei Nedelea, povestind că pe parcursul liceului a avut un avocat care l-a reprezentat, dar cu el a pierdut procesul. ”În perioada dintre proba orală la limba română și cea scrisă, eu redactam la cererea de recurs pe care am câștigat-o apoi la Curte”, a mai spus el.

În prezent student în anul trei la Facultatea de Drept din Sibiu, Ionuț spune că a decis să continue lupta în ciuda tuturor presiunilor la care a fost supus deoarece a considerat că este important pentru viitorul său.

”Nu am fost încurajat de nimeni. Când am primit acea sancțiune pentru că am luptat pentru drepturile mele, eram deja convins că vreau să dau la magistratură și eram convins că acele sancțiuni să mă împiedice să trec proba ‘bunei reputații. Depindea de evaluator: unul putea spune că nota a fost scăzută pentru că o fi aruncat cu un scaun în liceu sau altul putea spune că nu e bună reputație dacă până și în liceu a fost sancționat. Era așadar viitorul meu în joc și asta m-a încurajat să lupt în continuare”, a explicat studentul.

Andreea Archip, jurnalistul Libertatea care s-a ocupat de acest caz, a spus că miercuri dimineață a fost contactată de purtătorul de cuvânt al Liceului Teoretic „Tudor Vladimirescu“ din Drăgăneşti-Olt care i-a spus că ”din punctul lor de vedere, au procedat corect. Decizia este definitivă, dar nu irevocabilă și vor merge până la capăt”.

Citeşte şi:

Nu IT-iștii produc cei mai mulți bani în România. Află care este cel mai profitabil domeniu

Daniel Florea vrea să mute o grădiniță cu sediu neterminat în clădirea Primăriei Sector 5! Copiii au fost plimbați și printr-o clădire de birouri

Bucureștenii, înghețați în case. Cum se descurcă oamenii fără apă caldă și căldură: „Oala de 10 litri nu mai dispare de pe aragaz”

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”