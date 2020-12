„Nu cumpărați coroane și flori, se vor ofili!”. Ce le-a cerut iubitul Mădălinei celor care vin la înmormântarea tinerei din Maramureș, răpusă de o boală cumplită

Ioan Cioltea, iubitul Mădălinei, a anunțat că înmormântarea „miresei lui”, așa cum emoționant spune, va avea loc miercuri, 16 decembrie, în satul ei natal, Chiuzbaia. Slujba religioasă va fi oficiată cu respectarea măsurilor în vigoare, date de contextul epidemiologic actual.

Mădălina s-a stins cu două zile înainte să împlinească 22 de ani. Foto: Facebook

„După ce am ajuns acasă, am discutat cu familia Mădălinei despre înmormântare! Împreună am luat o hotărâre să ajutăm o fetiță care suferă de această boală cruntă (cancer), prin urmare, am vrea ca toți doritorii ce vor să o conducă pe Mădălina pe ultimul drum, să nu arunce bani pe coroane și flori care, în câteva zile se vor ofili oricum!

Mai bine să facem ceva care să poată fi de folos, într-o urnă specială, unde să puneți fiecare cât doriți (în loc de coroane și flori) ca să dăm o șansă la viață aceastei tinere!”, a scris Ioan Cioltea, iubitul Mădălinei până în ultima clipă, pe Facebook.

Mădălina era acea fată care își dădea și pâinea de la gură doar ca să vadă pe toată lumea mulțumită. Cu siguranță, dacă nu avea capacitatea financiară de a ajuta cu ceva bani, ar fi ajutat-o pe Melisa așa cum ar fi putut. Ioan Cioltea

Mădălina s-a stins din viață joi, la o clinică din Austria, acolo unde era tratată de cancer, cu două zile înainte de a împlini 22 de ani, lăsând o durere de nestins în inimile celor care au cunoscut-o.

Mesaj de la Melisa pentru familia Mădălinei

Melisa Varga, o tânără din Maramureș de doar 20 de ani, se luptă și ea cu cancerul și a transmis un mesaj familiei Mădălinei. „N-am cuvinte să vă mulțumesc pentru acest gest care pentru mine înseamnă enorm… mulțumesc familiei pentru tot sprijinul, și mai ales Mădălinei, care, din păcate, nu mai este printre noi, dar pentru mine rămâne un exemplu de a merge mai departe chiar dacă uneori viața pare nedreaptă. Odihnă veșnică, dragă Mădălina…”.

Recomandări Klaus Iohannis, despre negocierile dintre partide: „Dacă este Orban, îl accept, dacă este Cîțu, îl accept”

Melisa Varga se luptă și ea cu o boală cumplită. Foto: Facebook

La rândul ei, Asociația ASSOC, a spus povestea Melisei: „E cumplit ca la 20 de ani să treci printr-o asemenea dramă, dar Melisa Roxana Varga este optimistă și vrea să își continue studiile la Facultatea de Litere din Baia Mare, iar fiecare putem să contribuim la visul ei, dar numai după ce o ajutăm să se pună pe picioare.

Acum, Melisa este în spital la Cluj, la a doua ședință de chimioterapie, dar magia Crăciunului își dorește să o trăiască în sânul familiei și să o împartă cu toți cei care au fost și vor fi alături de ea”.

