Ce mai face Klaus Iohannis. Precizările lui Rareș Bogdan: îl mai întreb pe chestiuni europene

Întrebat la Interviurile Libertatea dacă a mai vorbit cu președintele Klaus Iohannis, unul din marii susținători ai lui Rareș Bogdan mai ales în perioada 2019-2020, eurodeputatul a punctat:

„Da. Ultima dată… o să creeze știre asta. Eu sunt fan U Cluj, cea mai iubită echipă din Transilvania. Noi, în 1940, când a fost cedat Ardealul, noi nu am stat să jucăm în campionatul Ungariei. Noi am jucat cinci ani în campionatul României, în surghiun, la Sibiu. Noi suntem echipa românilor din Transilvania. O echipă atât de frumoasă, care are performanță. Și la meci, finalele pierdute amândouă la 11 metri, n-avem noroc la 11 metri, m-am dus la meci cu Emil Boc, cu Alin (n.r. – Tișe), cu șapte mii de clujeni. Am plecat la meci, am ocupat Sibiu. Au venit și vreo patru-cinci mii de olteni. Se lupta PNL-ul lui Rareș și al lui Emil și al lui Alin, cu Craiova susținută de Claudiu Manda și Olguța Vasilescu. Glumesc. Și Paul Stănescu”, a afirmat Bogdan.

„Cum să intru eu în Sibiu și să nu-i dau un telefon președintelui? Nu e frumos. Îl știu de… Am lucrat cu el la Sibiu Capitală Culturală ani în șir și la FITS, la Festivalul Internaţional de Teatru. Să ştiţi că Festivalul Internaţional de Teatră de la Sibiu e în top 3, după Avignon și Edinburgh. Edinburgh e pe primul loc, Avignon pe locul doi. Fabulos. Când Emil Boc finanța cu 100.000 de euro TIFF, care a ajuns fabulos, în primele cinci festivaluri ale Europei. Klaus dădea un milion de euro, la un buget de trei ori mai mic al Sibiului față de Cluj pentru FITS, care e fantastic.

Ei, și zic, băi, îl știu de atâta timp. A fost președintele nostru. Și îl sun. Pun la telefon, eram în dreptul aeroportului. Și îl sun. Când a fost finala? În iunie. Nu, în mai. Și îl sun. Domnule președinte, ce faceți? Și mă gândeam: băi, dacă îl chem la meci, ăștia nu o să se mai uite la meci, o să creem știre. Voi o să fiți toți în breaking news-uri. N-o să se mai uite lumea la meci. De atunci sigur i-am scris de ziua lui, scriu de sărbători, îl mai întreb pe chestiuni europene.

„Era foarte influent”

Întrebat dacă îi răspunde pe aceste teme, Rareș Bogdan a precizat că bineînțeles că îi răspunde lui.

„Da, mie da. Uneori, la Strasbourg, eu am fost de foarte multe ori lângă el în consilii și l-am văzut. Era foarte influent. Era un jucător. Chiar dacă aici, în țară, nu comunica suficient și a lăsat lucrurile să pară că… El acolo, de la Merkel, că am prins și perioada în care era Merkel în Consiliu, apoi Macron și liderii europeni, să știți că era unul dintre liderii respecți.

Ce mai face Klaus Iohannis. Precizările lui Rareș Bogdan: îl mai întreb pe chestiuni europene

„Anumiți oameni care timp erau foști prim-miniștri sau miniștri și au ajuns parlamentari știind relația, mă întreabă: dar ce mai face președintele vostru? Sau cei din EPP: Dar Klaus Iohannis ce mai face. Vedeți că s-a retras în zona asta de tăcere, dar haideți să vedem că reevaluările la români sunt spectaculoase. Traian Băsescu avea încredere 6%, acum are 30%”, a conchis Rareș Bogdan.

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