De Bobi Neacșu,

De Dragobete, 24 februarie, Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a publicat o fotografie în care îi declară dragostea fostului lider PSD.

”Love is patient, love is kind. (..) It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails”, a scris Irina Tănase în dreptul imaginii postate, conform bzi.

Mesajul „dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate (…) Dragostea protejează întotdeauna, crede totul, nădăjduieşte totul, speră mereu și persevereză. Dragostea nu dezamăgește niciodată” este de fapt un fragment din Corintieni 13, un capitol din Biblie, scrie RTV.net.

În imagine apare o fotografie înrămată care îi înfățișează pe Irina Tănase și Liviu Dragnea într-un moment romantic.

