Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Ce este scrutinul parlamentar

Procesul electoral este procesul democratic prin care cetățenii cu drept de vot din Republica Moldova îi aleg pe cei 101 de deputați care formează Parlamentul unicameral din această țară și este organizat în baza Codului Electoral nr. 325/2022. Scrutinul se desfășoară prin vot universal, egal, direct, secret și liber. Parlamentarii își exercită funcția doar în interesul cetățenilor, fiind obligați să renunțe la orice altă activitate remunerată, cu excepția celei didactice ori științifice.

Din momentul în care sunt învestiți în funcție, deputații din Parlamentul moldovean au responsabilități de bază precum inițierea și adoptarea legilor, controlarea activității guvernului, aprobarea bugetului de stat, stabilirea direcțiilor de politică internă și externă și alte atribuții importante.

Aleșii poporului au un mandat cu o durată de patru ani, însă, în situații excepționale, cum ar fi conflicte armate sau diverse calamități, mandatul poate fi prelungit printr-o lege organică. Campania electorală pentru alegerile parlamentare ordinare din 28 septembrie a început la 29 august și s-a ]ncheiat vineri, 26 septembrie. Alegerile din acest an marchează al unsprezecelea exercițiu de acest fel de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în 1991, se precizează pe Alegeri.md.

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

Sistemul electoral din Republica Moldova a rămas neschimbat. Practic, la fel cum s-a întâmplat la alegerile organizate în 2021, și scrutinul parlamentar din acest an se desfășoară în baza unui sistem proporțional, într-o circumscripție națională unică, unde votul se exprimă pe liste de partid.  Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație, și anume: 5% pentru partidele politice, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți. Numai concurenții electorali care reușesc să depășească aceste limite pot participa la repartizarea celor 101 mandate din Parlamentul Republicii Moldova.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat 23 de concurenți electorali: 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Atribuirea mandatelor se face prin metoda dHondt, un procedeu care presupune împărțirea numărului total de voturi obținute de fiecare concurent la o serie de numere naturale, locurile fiind distribuite în funcție de cele mai mari rezultate. Această metodă, cunoscută și ca metoda celui mai mare divizor, a fost formulată pentru prima dată în 1792 de părintele fondator american Thomas Jefferson, devenit ulterior al treilea președinte al Statelor Unite. Pentru ca alegerile din 28 septembrie să fie validate este obligatorie ca la urne să se prezinte cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe liste. Sistemul actual nu prevede desfășurarea unui al doilea tur de scrutin.

O noutate este faptul că cetățenii moldoveni din diaspora vor putea vota pentru prima dată și prin corespondență, în zece state selectate. Această opțiune a fost disponibilă doar pentru cei care s-au înregistrat prealabil până la data de 14 august 2025.

Cu ce documente se poate vota

Votarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie se va putea face conform procedurii stabilite de către Comisia Electorală Centrală, în baza anumitor acte de identitate. Astfel, dreptul de vot îl au exclusiv cetățenii Republicii Moldova care vor prezenta un document care a fost eliberat de autoritățile naționale. Sunt admise cartea de identitate sau buletinul de identitate moldovenesc, cartea ori buletinul de identitate provizoriu, precum și pașaportul moldovenesc. Acesta din urmă este acceptat inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, dacă nu există alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta să fii devenit nevalabil. Un aspect esențial este faptul că pașaportul românesc nu poate fi folosit pentru exercitarea votului, chiar dacă titularul are și cetățenie moldovenească.

Ce nu ai dreptul să faci în secția de votare

Pentru ca scrutinul de duminică să decurgă fără incidente, legislația electorală din Republica Moldova prevede o serie de reguli clare privind comportamentul pe care alegătorii trebuie să-l aibă în secțiile de votare. În mod special, există o serie de acțiuni care sunt strict interzise, iar nerespectarea acestora poate atrage sancțiuni administrative sau chiar penale. Pentru a fi corect informați cu privire la drepturile și obligațiile pe care le vor avea, iată ce le este interzis alegătorilor în ziua de 28 septembrie în secțiile de votare:

Eroarea de calcul pe care președintele Nicușor Dan o face în legătură cu șefii serviciilor secrete
Recomandări
Eroarea de calcul pe care președintele Nicușor Dan o face în legătură cu șefii serviciilor secrete

Să voteze în locul altor persoane. Legea prevede că fiecare cetățean moldovean își va exercita votul personal. Buletinul de vot este eliberat doar pe baza actului de identitate și în conformitate cu listele electorale.

Să folosească alte acte decât cele prevăzute de lege. Votarea este permisă doar cu buletinul de identitate valabil (însoțit de fișa de însoțire) sau cu buletinul de identitate provizoriu. În secțiile de votare din afara țării, alegătorii pot vota prezentând pașaportul de cetățean al Republicii Moldova sau, în anumite cazuri, livretul de marinar. În cazul militarilor în termen se va admite legitimația de serviciu, iar pentru cei aflați în serviciul civil va fi necesar livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil. Toate documentele trebuie să fie valabile.

Să voteze pentru mai mulți concurenți. Pe buletin se va aplica ștampila „Votat” doar în cercul corespunzător unui singur concurent electoral. Dacă pe bulentinul de vot apar ștampile în mai multe patrulatere, buletinul va fi anulat. În caz de greșeală, alegătorul are dreptul să solicite o singură dată un nou buletin.

Să scoată buletinul de vot din secție. După exprimarea votului, buletinul de vot va fi introdus în urna special amenajată. Scoaterea buletinului din secția de votare este interzisă și se sancționează cu amendă, potrivit Agora.md.

Să stea inutil în secția de votare. Alegătorul va sta în interiorul secției de votare doar atât timp cât are nevoie pentru a vota. Cei care au dreptul să asiste la întregul proces electoral sunt membrii organelor electorale, observatorii acreditați, reprezentanții concurenților electorali și jurnaliștii.

Să voteze în altă secție decât cea la care sunt arondați. Alegătorul figurează pe lista electorală a secției la care este arondat pe baza adresei de domiciliu sau reședinței. Dacă nu se regăsește pe listă, dar poate demonstra cu un act valabil că locuiește pe raza respectivei secții de votare, alegătorul va fi înscris pe o listă suplimentară. Pe aceeași listă vor fi trecuți și cei care votează pe baza unui certificat pentru drept de vot, deținuții cu mandat de arest, persoanele condamnate, dar și cetățenii fără domiciliu sau reședință. În circumscripțiile uninominale, certificatele sunt valabile doar pe teritoriul pentru care au fost eliberate.

Să voteze de mai multe ori. În secțiile din diaspora alegătorii trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează să nu voteze multiplu, fiind avertizați asupra răspunderii penale pentru încălcarea legii. Conform prevederilor art. 182 din Codul penal al Republicii Moldova se menționează: „Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 750 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 100 la 200 de ore sau cu închisoare de până la 2 ani”.

Să intre în secția de vot cu arme. Accesul cu arme albe sau cu arme de foc este strict interzis. Reprezentanții forțelor de ordine pot intra în secția de votare pentru a restabili ordinea doar la solicitarea președintelui biroului electoral.

Să nu respecte ordinea publică. Dacă alegătorul nu respectă dispozițiile președintelui biroului electoral în secție, dar și în perimetrul exterior, ori dacă distruge sau deteriorează listele electorale sau afișele de campanie va fi amendat.

Să facă agitație electorală. Agitația electorală era interzisă atât în ziua alegerilor, cât și în ziua precedentă, însă această restricție cunoscută sub denumirea de „zi a tăcerii” a fost eliminată în noiembrie 2018. În prezent, promovarea electorală este strict interzisă în interiorul secției de vot și la intrarea acesteia.

Să fotografieze sau să filmeze procesul electoral. Deși observatorii acreditați și jurnaliștii au dreptul să documenteze procesul electoral, alegătorii nu au voie să fotografieze sau să filmeze în interiorul secției fără autorizație. Această interdicție previne situațiile în care înregistrările pot fi folosite pentru presiuni politice sau manipulări.

Să consume băuturi alcoolice. Legea interzice accesul în secția de votare persoanelor aflate în stare de ebrietate vizibilă. Alegătorii nu au voie să consume alcool în apropierea secțiilor și nici să se prezinte la vot sub influența băuturilor alcoolice.

Nu doar alegătorii, ci și reprezentanții partidelor, candidații și observatorii trebuie să respecte anumite reguli. Rolul acestora este exclusiv de monitorizare și de raportare, nu de influențare a votului. Iată ce nu au voie aceștia să facă pe durata procesului electoral:

  • să intervină în procesul de votare;
  • să ofere îndrumări alegătorilor;
  • să facă propagandă în secție.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum alege Jorge să-și țină copiii departe de tentații și substanțele interzise: „Altă variantă nu există”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Viva.ro
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
GSP.RO
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Exclusiv
Știri România 07:00
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce a povestit iubitul ei despre ultimele clipe ale vedetei TV
Știri România 26 sept.
Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce a povestit iubitul ei despre ultimele clipe ale vedetei TV
Parteneri
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Adevarul.ro
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Arena din România care ar putea renaște din cenușă. Construcția a rămas în paragină ani de zile pentru că nu mai erau bani, însă lucrările ar putea fi reluate
Fanatik.ro
Arena din România care ar putea renaște din cenușă. Construcția a rămas în paragină ani de zile pentru că nu mai erau bani, însă lucrările ar putea fi reluate
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elle.ro
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Cum alege Jorge să-și țină copiii departe de tentații și substanțele interzise: „Altă variantă nu există”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Cum alege Jorge să-și țină copiii departe de tentații și substanțele interzise: „Altă variantă nu există”
Cine sunt persoanele care i-au marcat cariera lui Cosmin Cernat: „Credea că ar trebui să fac altceva”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:50
Cine sunt persoanele care i-au marcat cariera lui Cosmin Cernat: „Credea că ar trebui să fac altceva”
Parteneri
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
TVMania.ro
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
ObservatorNews.ro
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
GSP.ro
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Wowbiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 26 sept.
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Leni Celnicu, prima soție a lui Gică Hagi. Ce face acum, la 31 de ani de când a divorțat de marele fotbalist al Generației de Aur
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt