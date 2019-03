„A avut o problemă de coagulare a sângelui, iar pentru a depista astfel de probleme se fac anumite analize mult mai detaliate, poate fi o problemă genetică. Putea să moară, sigur, hemoragia este foarte gravă. Este bine că a observat la timp și a mers la medic. O cauză poate fi faptul că are o problemă de coagulare a sângelui, dar aceste probleme se pot depista doar în cazul unor analize mai amănunțite, pot fi cauze genetice. Astfel de cazuri se întâmplă foarte rar, câte gravide ați auzit să pățească așa? Controalele la medic după operația de cezariană se fac în funcție de pacientă, pot fi zilnice, dacă lăuza are complicații după operația de cezarină, sau mai rare, pentru schimbarea pansamentelor de către chirurgul care a efectuat operația. Se fac controale la trei zile, dar ea încă era în spital. O săptămână, șase săptămâni, șase luni, un an cel mai rar, medicul poate decide și zilnic. El stabilește”, a declarat medicul Ovidiu Peneș, potrivit spynews.ro.

Recent, Andreea Bălan a mărturisit că se reface încet şi urmează un tratament cu vitamine şi minerale pentru a se pune pe picioare. Potrivit click.ro, ea ia nu mai puţin de 5 pastile în timpul zilei, iar printre toate suplimentele alimentare indicate de medici, solista se tratează cu antiinflamatoare puternice.

