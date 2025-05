Pentru serviciile de call center, Safety va colabora cu o companie din grupul Autonom, un jucător important în domeniul mobilității, care s-a extins semnificativ în sectorul asigurărilor în ultimii ani.

Colaborări cu service-uri auto

Safety a anunțat că a inițiat discuții cu service-uri multimarcă pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților Dallbogg în România. Autocar Grup este menționat ca unul dintre primele service-uri multimarcă cu care Dallbogg a încheiat un contract de colaborare.

Costin Lăzărescu, CEO-ul Safety One Stop Shop, a declarat: „Echipa SAFETY One Stop Shop este formată din profesioniști cu o experiență solidă în gestionarea daunelor auto, coordonați de lideri cu peste 20 de ani de activitate în domeniu. Misiunea noastră este să aducem un standard superior de eficiență și calitate în gestionarea dosarelor de daună, susținând dezvoltarea partenerilor MGA și a pieței de asigurări din România.”

Situația actuală a Dallbogg în România

Dallbogg a acumulat deja între 15.000 și 20.000 de polițe în România, generând aproximativ 1.000 de daune. Cu toate acestea, compania se confruntă cu dificultăți în gestionarea eficientă a acestor dosare, în parte din cauza lipsei de personal suficient pentru call center.

Sursa citată a primit sesizări de la șoferi păgubiți de asigurați RCA ai Dallbogg care întâmpină probleme în contactarea companiei. Inițiativa Safety vine în contextul discuțiilor cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), după ce autoritatea din Polonia a închis activitatea Dallbogg în țara respectivă.

Safety One Stop Shop – un MGA complet

Prin lansarea acestei firme dedicate gestionării daunelor, Safety devine un MGA (Managing General Agent) complet. Acest model de afaceri, relativ nou în Europa, dar consacrat în SUA, permite companiei de asigurări să păstreze doar funcțiile de subscriere (parțial) și de plată efectivă a daunelor. Structura MGA preia funcțiile de vânzare, gestionare a dosarelor de daună și subscriere parțială.

Acest model este avantajos pentru firmele care operează într-o țară europeană fiind înregistrate și supravegheate în alta, oferind costuri de administrare reduse (3-5%) comparativ cu cele ale jucătorilor tradiționali (care pot ajunge la 30%).

Dallbogg operează în România prin sistemul Freedom of Service (FOS), care permite funcționarea în orice țară europeană prin simpla notificare a autorității locale. Modelul adoptat de Safety pentru Dallbogg este similar cu cel al Intaro pentru Axeria Iard, o companie franceză cu o poziție importantă pe piața RCA din România, având peste 1 milion de clienți.

Diferența principală este că Axeria Iard are o sucursală în România, operând în sistemul Freedom of Establishment (FOE), deși supravegherea se realizează tot din Franța, nu de către ASF. Această nouă structură are potențialul de a îmbunătăți semnificativ gestionarea daunelor pentru clienții Dallbogg în România și de a consolida poziția Safety ca lider în industria de brokeraj de asigurări.

Numerele de telefon și adresele de e-mail pentru clienți rămân neschimbate:

Telefon: +40 310 052 533

E-mail general: office@diodea.ro

Avizare daune noi: avizare@diodea.ro

Reconstatări: reconstatare@diodea.ro

Solicitări plăți: solicitariplati@diodea.ro

Informații RCA: rca@dallbogg.com.

Programul de lucru este de luni până vineri, între orele 08.30 și 17.30.

