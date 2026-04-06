Schimbarea pieței

„Rolul specialiștilor HR nu mai este limitat la administrare și recrutare, ci include tot mai mult zona de strategie, retenție, cultură organizațională și adaptare la schimbările din piața muncii”, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„Salariile diferă în funcție de specializare și experiență. Pentru pozițiile de entry level veniturile sunt apropiate de media pieței. La nivel mediu și senior responsabilitățile sunt mai complexe și vin, implicit, cu pachete salariale mai consistente. În aceste roluri, contează nu doar experiența, ci și capacitatea de a influența decizii de business, de a construi strategii de retenție și de a gestiona relația cu managementul. Pe lângă salariu, pachetele din resurse umane includ frecvent beneficii precum programe de dezvoltare profesională, certificări, bonusuri de performanță și flexibilitate în muncă”, mai arată ea.

Consultanță, nu doar recrutare și cursuri

„În plus, există și oportunități de a face consultanță, mai ales în recrutare sau training, caz în care veniturile pot varia în funcție de proiecte și portofoliul de clienți. Pentru specialiștii care își dezvoltă competențele și se adaptează la noile cerințe ale pieței, perspectivele de carieră rămân solide”, susține Dumitra.

17.200 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.200 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.300 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

