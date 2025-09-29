În schimb, un manager de depozit încasează 6.000 de lei pe lună, în vreme ce un manager de logistică ia 8.000 de lei, mai arată datele.

Logistica este unul dintre domeniile cheie ale economiei, susținut de creșterea comerțului online, de dezvoltarea infrastructurii și de extinderea huburilor industriale și de transport.

„Toate acestea au creat o cerere constantă pentru specialiști, iar nivelurile salariale reflectă diferențele de responsabilitate și expertiză. O realitate a pieței este diferența de salarizare între logistică și supply chain. Dacă partea operațională are grile mai moderate, specialiștii în supply chain management (managementul lanțului de furnizare – n.r.) sau în optimizarea proceselor primesc pachete semnificativ mai competitive, inclusiv beneficii extrasalariale”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

24.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 24.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.600 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și portalul eJobs.

