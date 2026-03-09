„Stomatologia este unul dintre cele mai atractive sectoare din punct de vedere financiar din România. Medicii stomatologi aflați la început de carieră sau rezidenții în specializări dentare au, în general, salarii peste media pieței. Practica privată domină piața. Majoritatea medicilor aleg să activeze în clinici dentare sau să își deschidă propriul cabinet, ceea ce, pe lângă salariu, permite generarea de venituri suplimentare din servicii directe către pacienți”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Cerere de specialiști

În cazul tehnicienilor dentari cu experiență și competențe avansate, câștigurile pot deveni competitive, mai ales în laboratoarele care colaborează cu clinici mari sau cu volume ridicate de lucrări, susține aceasta.

„De asemenea, salariile asistenților au crescut constant în ultimii ani, pe fondul cererii ridicate și al nevoii de personal bine pregătit. Pe lângă salariu, realitatea pieței arată că pachetele de compensare din stomatologie includ, frecvent, beneficii adiționale: acces la traininguri și conferințe de specialitate, susținere pentru cursuri de perfecționare, asigurări medicale private sau programe care acoperă anumite costuri profesional-tehnice”, conform lui Drăghici.

Cabinet propriu plus colaborări

„Un aspect definitoriu al pieței actuale este contractul mixt: mulți specialiști combină angajarea într-o clinică cu activitatea independentă în propriul cabinet sau colaborări cu alte centre. Această structură le permite nu doar flexibilitate, ci și potențial de venituri mai mari. În ansamblu, stomatologia oferă o carieră profesională cu perspective financiare peste medie, mai ales pentru specialiștii care investesc în perfecționare și în relația cu pacienții”, punctează Drăghici.

22.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 22.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.100 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza informațiilor furnizate de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.