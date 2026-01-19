Concomitent, un producător are o medie de 7.700 de lei pe lună.

Variații mari

„Televiziunea rămâne un domeniu fascinant, dar competitiv, care atrage mulți tineri dornici să își construiască o carieră în media. Salariile variază considerabil în funcție de rol, notorietate, experiență și tipul postului TV (național, regional, privat sau public)”, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„La început de drum, reporterii, cameramanii sau asistenții de producție au de obicei salarii modeste, însă odată cu acumularea de experiență și dezvoltarea unei prezențe publice, veniturile pot crește semnificativ. Prezentatorii cu notorietate, realizatorii de emisiuni sau producătorii executivi pot câștiga mult peste media pieței, mai ales dacă lucrează la televiziunile comerciale”, mai spune Dumitra.

15.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 15.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 3.100 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

