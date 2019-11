De Daria Maria Diaconu, Raluca Diaconu,

Doi copii din Timișoara, unul de 3 ani și altul de zece zile, și mama acestuia din urmă, în vârstă de 29 de ani, au murit, iar alți patru copii au ajuns în spital. Cu toții locuiau într-un bloc din Timișoara unde de curând a avut loc o amplă operațiune de dezinsecție. Locatarii sunt speriați de cele întâmplate.

„Am auzit că a murit copilul, dar de ce și cum nu știu. Cică copilul vomita, îi era rău, dar ieri am auzit că a murit și atât. Ei stăteau la etajul patru, eu stau la etajul doi. Eu m-am simțit rău, astăzi sunt un pic mai…, am crezut că de la vreme. Nu știu să se fi făcut deratizare recent. Nu s-a făcut. Așa că or fi dat ei cu ceva pe sus, nu știu. Dacă se pune în carantină, nu știu ce o să facem. Unde să ne ducem? N-avem unde să mergem să stăm. Am o fetiță. Ne e frică… Nu ne-am luat lucruri când au anunțat că evacuează blocul. Am închis ușa și am ieșit afară că n-am știut cât durează, ce se întâmplă”, a declarat o locatară pentru Libertatea.

Un alt vecin a făcut și el declarații pentru Libertatea.ro.

„Am auzit că au decedat doi copii și o doamnă. Nu pot să spun dacă a fost deratizare. Nu ne-a anunțat nimeni. Am avut amețeli, dar nu știam de la ce. Eu stau la etajul doi. de la etajele trei și patru sunt acele persoane. Nu a fost pus niciun afiș de deratizare. Sunt uși care sunt izolate, dar nu știu dacă s-a dat sau nu cu ceva”, a spus el.

Una dintre locatarele blocului a declarat, pentru digi24.ro, că oamenii nu au fost anunțați că ar fi urmat să aibă loc o deratizare.

„Nu a fost anunţată deratizarea, pe noi ne anunţă, avem afiş în interior la geam şi pe fiecare palier e pus pentru că trebuie să fim acasă când se face. Nu a fost niciun anunţ”, a spus locatara respectivă.

Ce spun reprezentanții ISU Timișoara despre victimele din blocul deratizat recent:

„Nu o să mai stau aici. Avem duşuri comune, pot fi mulţi virusi. Sper să aflăm adevăratul motiv”, a mai spus ea.

