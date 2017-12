Deputatul USR Cosette Chichirău a spus, miercuri, lqa Parlament, că intenţionează să-l acţioneze în instanţă pe senatorul PSD Şerban Nicolae, ea menționând că ar vrea ca acesta să-i ceară scuze pentru jignirile primite în cursul aceleaşi zile. Șerban Nicolae a afirmat, la rândul ui, la Parlament, că își cere scuze alegătorilor săi, pentru cuvintele pe care i le-a adresat deputatei USR, dar și-a justificat gestul prin faptul că că nu a mai suportat insulta şi calomnia venite din partea acesteia şi a cedat.

„Trebuia să se uite la mine şi să-mi spună că-şi cere scuze. Dar, după cum vedeţi, el iese ca să facă spectacol la camere, dar nu are capacitatea să-şi ceară scuze uitându-se în ochii mei. A mai spus că a lucrat personal la acest proiect. Bineînţeles că a lucrat personal, pentru că acest proiect îi scapă pe ăştia de puşcărie”, a spus deputata USR după ce senatorul Şerban Nicolae a plecat în sala de plen.

„Aş vrea să-l văd, să se uite la mine în faţa publicului şi să-şi ceară scuze, dacă nu, vom ajunge în instanţă”, a mai spus Cosette Chichirău.

Cosette Chichirău a mai spus că atacul lui Șergan Nicolae la adresa sa este ”o formă de hărţuire şi de intimidare”.

”Această formă de hărţuire şi intimidare nu funcţionează, ar fi ideal să-şi retragă legea. Faptul că sunt femeie e aproape secundar, eu cred că el s-ar purta aşa cu oricine. Cel mai probabil vom ajunge la tribunal”, a mai spus deputata USR.

Senatorul PSD Şerban Nicolae şi-a cerut scuze alegătorilor pentru cuvintele pe care i le-a adresat deputatei USR Cosette Chichirău.

„Nu e niciun fel de bucurie sau de satisfacţie. Probabil că electoratul care a trimis-o în Parlament pe doamna deputat a trimis-o exact pentru acest motiv, să ia 150 de milioane de lei pe lună, diurne, cazare, transport şi aşa mai departe, sume forfetare, ca să mă înjure pe mine. Am lăsat-o, a făcut-o de mai multe ori, din păcate pentru mine, şi îmi cer scuze pentru asta, la un moment dat am cedat şi am replicat, pentru că nu am mai suportat insulta şi calomnia repetate. Faţă de electoratul meu îmi cer scuze, îmi pare rău, faţă de oamenii de bună credinţă, că nu pentru asta m-au trimis pe mine în Parlament, sper să nu se mai repete”, a declarat Nicolae la Palatul Parlamentului.

Șerban Nicolae a mai spus că schimbul de replici cu colega sa de la USR a avut loc în timpul dezbaterii unui proiect de lege deosebit de important. „Nu am găsit pe nimeni, judecător sau procuror, să-mi reproşeze că prin această iniţiativă sau prin amendamentele pe care le-am făcut aş afecta în vreun fel independenţa sau imparţialitatea justiţiei, aş politiza în vreun fel actul de justiţie, aş pune sub control politic autoritatea judecătorească, tot ceea ce numim generic sistemul judiciar, de aceea m-aş fi aşteptat ca discuţia să fie una foarte serioasă, foarte profesională şi cu argumente politice şi de specialitate. Din păcate, în faţa unor injurii repetate şi a unor insulte repetate am avut o răbufnire pentru care îmi cer scuze”, a adăugat el.

Șerban Nicolae a făcut, miercuri, declarații șoc în Parlament: ”Penală este mama care v-a făcut nesimțită; Spălați-vă pe dinți! Sunteți atât de proastă!, i-a spus senatorul PSD colegei de la USR Cosette Chichirău, care a spus, la rândul ei, că Șerban Nicolae este un ”infractor”, un șofer al grupului infracțional organizat și că a ”furat și fură România”. Dialogul halucinant a avut loc în timpul dezbaterilor aprinse din plen, pe marginea legilor justiției.