Omul de afaceri Jurgen Faff, a cărui companie aeriană Fly Lili este bănuită că a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost plasat sub control judiciar marți, 16 septembrie, prin decizia Parchetului Judecătoriei Sector 1. Ziua precedentă, a fost reținut 24 de ore de polițiști.

Alături de Faff a mai fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și un alt administrator al companiei aeriene.

Prejudiciul, spun anchetatorii, este de peste 12.000.000 de lei, adică 2,4 milioane de euro și a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, care primeau salarii foarte mari.

„În perioada în perioada 20.02.2024 – 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăţi al cărei obiect principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, (cei doi inculpaţi) au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parţială”, a transmis Parchetul Judecătoriei Sectorului 1.

Acum, Fly Lili a transmis un comunicat prin care neagă acuzațiile anchetatorilor: „Fly Lili nu a avut niciodată intenția de a se sustrage de la plata obligațiilor financiare, fiscale sau contractuale și nu a acționat ca vehicul pentru alte entități ori persoane fizice, organizații sau state supuse interdicțiilor din registrul aviatic internațional. Compania se delimitează ferm de orice afilieri politice, persoane sau organizații, conducerea acesteia nefiind implicată direct sau indirect în activități care depășesc obiectul său legal de activitate. Fly Lili respinge categoric acuzațiile formulate de Ministerul Public privind presupusa evaziune fiscală prin modalitatea vărsării contribuțiilor sociale cu reținere la sursă”.

Compania a adăugat că la momentul punerii sub acuzare era deja în procedură de eșalonare a datoriilor fiscale și transmisese ANAF garanții pentru acoperirea integrală a debitului. Compania a mai afirmat că a oferit transparență totală asupra situației financiare și că pierderile din 2024, cauzate de baza operațională Brașov, explică dificultățile, nu intenții ilegale.

„Situația financiară actuală reflectă exclusiv întârzieri la plată, nicidecum intenții de evaziune sau sustragere de la onorarea obligațiilor fiscale. Atât Fly Lili, cât și conducerea sa, își manifestă disponibilitatea totală de a clarifica toate aspectele de natură legală, atât în raport cu ANAF, cât și în fața anchetelor Ministerului Public. Reprezentanții companiei s-au prezentat și se vor prezenta benevol în fața autorităților ori de câte ori este necesar. Activitatea Fly Lili nu a fost marcată de niciun incident de securitate și nu a depășit cadrul legal. Toate zborurile operate au fost autorizate și supravegheate în timp real”, susține firma.

În final, Fly Lili a transmis că „nu a efectuat niciodată zboruri cargo sau de altă natură decât cele civile – de pasageri și tip charter”, fără nicio referire la mercenarii lui Horațiu Potra, cel care a fugit din țară în februarie 2025 și de atunci este de negăsit.







