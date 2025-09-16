Alături de Faff a mai fost plasat sub control judiciar și un alt administrator al companiei aeriene. Cei doi au primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile și au obligația să nu plece din România decât cu acceptul procurorului. 

Prejudiciul este de peste 12.000.000 de lei, adică 2,4 milioane de euro și a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, care primeau salarii foarte mari.

„În perioada în perioada 20.02.2024 – 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăţi al cărei obiect principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, (cei doi inculpaţi) au reţinut şi nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege obligaţiile cu reţinere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi şi contribuţia pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parţială”, a transmis și Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 marți, 16 septembrie.

De asemenea, s-a pus sechestru pe o aeronavă AIRBUS A319-112, deținută de Fly Lili, pentru a garanta acoperirea unui prejudiciu de 11,69 milioane lei și a unei eventuale amenzi penale de 900.000 lei.

Compania aeriană Fly Lili, deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, a efectuat zeci de zboruri România-Congo, potrivit context.ro. La rândul său, Faff i-a acuzat pe jurnaliști că i-au „tulburat pacea interioară” prin publicarea unor articole pe tema modului în care a accesat fonduri europene pentru dezvoltarea unui teren de golf la Sibiu, apoi n-a construit nimic. În 2024, afaceristul sibian i-a dat în judecată pe jurnaliști, cerând daune de peste 3,4 milioane de euro. Afaceristul susținea că articolele i-au prejudiciat imaginea și interesele de business.

Amintim că pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 câștigat surprinzător de Călin Georgescu, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un veritabil arsenal militar: 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Pe 28 februarie, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care solicitaseră arestul preventiv.

În privința lui Horațiu Potra, el este și acum dat în urmărire internațională. Potrivit informațiilor Libertatea, autoritățile știu unde se află fugarul, mai precis în zona Emiratelor Arabe Unite, dar deocamdată acesta nu poate fi adus în țară.

Horaţiu Potra, 56 de ani, este un fost luptător în Legiunea Străină, devenit pentru scurt timp și politician. La alegerile locale de anul trecut, a fost aproape să fie ales primar în Mediaş, dar a pierdut cursa electorală la mai puţin 250 de voturi, în favoarea unui candidat PNL. El a condus o grupare de mercenari din Congo și a fost acuzat de trafic de droguri.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins de Poliție la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului din București

