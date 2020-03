De Cristian Otopeanu,

Conform unui anunţ publicat pe platforma SICAP, licitaţia are în vedere ”modernizarea grupurilor sanitare în sediul BNR din str. Doamnei nr. 8, proiectare şi execuţie”.

Ofertantul va avea în vedere, printre altele, refacerea instalaţiei electrice existente, nemodernizată in ultimii 30 de ani, refacerea instalaţiei de ventilaţie, nefuncţională în prezent, şi înlocuirea instalaţiei termice inclusiv schimbarea radiatoarelor si legăturilor la coloane.

”Ofertantul trebuie să facă dovada executării, respectiv prestării în ultimii 3 ani, în cadrul unuia sau mai multor contracte, de lucrări şi servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare de minim 3,5 milioane lei, fără T.V.A. (pentru lucrări), respectiv minim 85.000 lei, fără T.V.A. (pentru servicii)”, se arată în anunţ, potrivit news.ro.

Tipul procedurii este procedură simplificată, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 23 martie.