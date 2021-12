Chiar pe 1 decembrie s-a aflat că Anca Serea a ajuns de urgență la spital. Prezentatoarea în vârstă de 40 de ani s-a fotografiat pe patul de spital, cu o branulă în mână. Abia apoi a povestit prin ce a trecut. La prima oră a dimineții a avut amețeli, nici nu s-a putut ridica din pat. Anca Serea a crezut că este infectată cu COVID-19, însă a făcut două teste, iar ambele au ieșit negative. Având în vedere starea ei, soțul nu a mai așteptat și a dus-o la o unitate medicală unde a făcut investigații amănunțite. Ulterior a fost externată și a revenit acasă.

„Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial, am crezut că am COVID… am făcut două teste rapide, amândouă negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi mă simt mult mai bine, cu excepția somnului”, le-a spus Anca Serea fanilor ei la momentul respectiv.

Nici acum prezentatoarea nu și-a revenit, deși a făcut multe investigații medicale. La Antena Stars, ea a declarat: „Eu nu mă simt foarte ok. Am o stare de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față”.

Anca Serea face acupunctură. „Sunt rezultate nemaipomenite”

Pentru a-și reveni, medicul i-a recomandat Ancăi Serea să facă acupunctură. Potrivit spynews.ro, ea a declarat că nu se simte bine, dar toate analizele i-au ieșit bine. „Sunt foarte epuizată și obosită. Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit.

Nu mai am anemie. Totul este ok. Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine. Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a mai adăugat vedeta.

